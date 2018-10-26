Підліток 2 дні ходив із голкою в горлі, яку забув стоматолог





Про це повідомляють



За словами журналістки Лори Приходько, інцидент стався 23 жовтня. Стоматолог Ужгородської районної лікарні видалив хлопчикові із зуба нерв, поклав ліки і сказав прийти через тиждень. По дорозі додому дитина відчула, що в горлі дуже коле.



Мама з хлопчиком вирушили до лікарні в Ужгород, де їм сказали попшикати горло ліками і давати знеболююче.



А 24 жовтня жінка з дитиною відправилися до стоматолога, на прийомі якого і стався інцидент. Однак прийняти їх він відмовився.



Матері з дитиною довелося обійти кілька лікарень перш, ніж в одній з поліклінік Ужгорода вдалося зробити рентген-знімок, після чого голку таки витягли.



Якби голка потрапила в легені або трахею, інцидент міг би закінчитися летально.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті стоматолог залишив у горлі 13-річного школяра голку, а коли хлопчик звернувся до нього зі скаргами, відмовився його прийняти.Про це повідомляють Факти ICTV За словами журналістки, інцидент стався 23 жовтня. Стоматолог Ужгородської районної лікарні видалив хлопчикові із зуба нерв, поклав ліки і сказав прийти через тиждень. По дорозі додому дитина відчула, що в горлі дуже коле.Мама з хлопчиком вирушили до лікарні в Ужгород, де їм сказали попшикати горло ліками і давати знеболююче.А 24 жовтня жінка з дитиною відправилися до стоматолога, на прийомі якого і стався інцидент. Однак прийняти їх він відмовився.Матері з дитиною довелося обійти кілька лікарень перш, ніж в одній з поліклінік Ужгорода вдалося зробити рентген-знімок, після чого голку таки витягли.Якби голка потрапила в легені або трахею, інцидент міг би закінчитися летально.

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