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Нетверезий чоловік покусав друзів, з якими пиячив. ФОТО. ВІДЕО

Нетверезий чоловік покусав друзів, з якими пиячив. ФОТО. ВІДЕО
У Києві неподалік станції метро «Хрещатик» п'яний чоловік влаштував бійку.

Про це повідомляє "Інформатор", передає ТСН.

Інцидент, за інформацією видання, стався близько півночі в ніч проти 27 жовтня. 

Очевидці стверджують, що неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, з якими разом пиячив.

Під час бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша за обличчя. Щоб втихомирити буйного хулігана, на місце події приїхали одразу три екіпажі патрульної поліції.

В результаті бійки чоловіка і жінку забрала карета "швидкої". Віталія затримали правоохоронці.

Нетверезий чоловік покусав друзів, з якими пиячив. ФОТО. ВІДЕО
Нетверезий чоловік покусав друзів, з якими пиячив. ФОТО. ВІДЕО
Нетверезий чоловік покусав друзів, з якими пиячив. ФОТО. ВІДЕО
Нетверезий чоловік покусав друзів, з якими пиячив. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Київ, алкоголь, бійка, поліція
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