Нетверезий чоловік покусав друзів, з якими пиячив. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє "Інформатор", передає



Інцидент, за інформацією видання, стався близько півночі в ніч проти 27 жовтня.



Очевидці стверджують, що неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, з якими разом пиячив.



Під час бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша за обличчя. Щоб втихомирити буйного хулігана, на місце події приїхали одразу три екіпажі патрульної поліції.



В результаті бійки чоловіка і жінку забрала карета "швидкої". Віталія затримали правоохоронці.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві неподалік станції метро «Хрещатик» п'яний чоловік влаштував бійку.Про це повідомляє "Інформатор", передає ТСН Інцидент, за інформацією видання, стався близько півночі в ніч проти 27 жовтня.Очевидці стверджують, що неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, з якими разом пиячив.Під час бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша за обличчя. Щоб втихомирити буйного хулігана, на місце події приїхали одразу три екіпажі патрульної поліції.В результаті бійки чоловіка і жінку забрала карета "швидкої". Віталія затримали правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію