Нетверезий чоловік покусав друзів, з якими пиячив. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
У Києві неподалік станції метро «Хрещатик» п'яний чоловік влаштував бійку.
Про це повідомляє "Інформатор", передає ТСН.
Інцидент, за інформацією видання, стався близько півночі в ніч проти 27 жовтня.
Очевидці стверджують, що неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, з якими разом пиячив.
Під час бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша за обличчя. Щоб втихомирити буйного хулігана, на місце події приїхали одразу три екіпажі патрульної поліції.
В результаті бійки чоловіка і жінку забрала карета "швидкої". Віталія затримали правоохоронці.
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Про це повідомляє "Інформатор", передає ТСН.
Інцидент, за інформацією видання, стався близько півночі в ніч проти 27 жовтня.
Очевидці стверджують, що неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, з якими разом пиячив.
Під час бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша за обличчя. Щоб втихомирити буйного хулігана, на місце події приїхали одразу три екіпажі патрульної поліції.
В результаті бійки чоловіка і жінку забрала карета "швидкої". Віталія затримали правоохоронці.
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