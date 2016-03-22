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Україна переходить на зимовий час: розповіли, коли треба переводити годинники. ВІДЕО

Україна переходить на зимовий час: розповіли, коли треба переводити годинники. ВІДЕО
Цієї неділі, 28 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинників нині переводять понад 110 країн світу. Наступного року змінювати час перестануть 28 європейських держав.

Україна ж досі не може ухвалити таке рішення. Чому стрілки годинників досі переводять і як уберегти себе від наслідків зміни часу, ідеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

Ніч проти 28 жовтня буде довшою на годину. Стрілки слід перести назад на годину о 4-й ранку – було 04:00 стане 03:00. І таким чином повертаємося до звичного режиму.

У світі літній час вводили кілька разів, починаючи від 1784 року. І все для того, щоб люди могли працювати довше, не витрачаючи на освітлення недешеві свічки. Офіційно два режими часу вперше запровадили у Великій Британії 1908 року. А нині вже немає економічної вигоди від перестановки стрілок.

У Євросоюзі взагалі відмовилися від зміни часу. Наступного року в усіх країнах ЄС стрілки годинників переведуть востаннє. За яким часом жити – зимовим чи літнім - кожна країна вибере сама для себе.

Багато людей у всьому світі скаржаться, що перехід на літній час негативно позначається на їхньому фізичному стані та психічному здоров'ї. Восени організм удруге піддається стресу. Адже дощі та холод, скорочення світлового дня і нестачу вітамінів і так важко пережити.

Дослідження довели, що в перші дні після переведення стрілок на зимовий час різко зростає кількість інфарктів, самогубств та аварій на дорогах. Лікарі рекомендують у перші дні після переходу на зимовий час уникати стресових ситуацій і відповідальних справ.

Допоможе адаптуватися здоровий сон. А поживний сніданок і ранкова прогулянка допоможуть організмові "увімкнути" потрібний час. Також у цей період лікарі рекомендують уникати денного сну і не пити кави в другій половині дня. Декому на адаптацію після переведення годинників може знадобитися і тиждень.

В Україні переводять час двічі на рік – в останню неділю березня переходять на літній час, а в останню неділю жовтня – на зимовий. 

2011 року була спроба скасувати перехід на літній-зимовий час, але потім це рішення скасували через нарікання жителів Західної України (мовляв, уранці, коли треба йти на роботу, в школу чи дитсадок, там ще дуже темно надворі), а також через проведення в Україні футбольного Євро-2012.


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Теги: переведення, час, Україна, Волинь, годинник
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