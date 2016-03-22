Україна переходить на зимовий час: розповіли, коли треба переводити годинники. ВІДЕО





Україна ж досі не може ухвалити таке рішення. Чому стрілки годинників досі переводять і як уберегти себе від наслідків зміни часу, ідеться в сюжеті програми



Ніч проти 28 жовтня буде довшою на годину. Стрілки слід перести назад на годину о 4-й ранку – було 04:00 стане 03:00. І таким чином повертаємося до звичного режиму.



У світі літній час вводили кілька разів, починаючи від 1784 року. І все для того, щоб люди могли працювати довше, не витрачаючи на освітлення недешеві свічки. Офіційно два режими часу вперше запровадили у Великій Британії 1908 року. А нині вже немає економічної вигоди від перестановки стрілок.



У Євросоюзі взагалі відмовилися від зміни часу. Наступного року в усіх країнах ЄС стрілки годинників переведуть востаннє. За яким часом жити – зимовим чи літнім - кожна країна вибере сама для себе.



Багато людей у всьому світі скаржаться, що перехід на літній час негативно позначається на їхньому фізичному стані та психічному здоров'ї. Восени організм удруге піддається стресу. Адже дощі та холод, скорочення світлового дня і нестачу вітамінів і так важко пережити.



Дослідження довели, що в перші дні після переведення стрілок на зимовий час різко зростає кількість інфарктів, самогубств та аварій на дорогах. Лікарі рекомендують у перші дні після переходу на зимовий час уникати стресових ситуацій і відповідальних справ.



Допоможе адаптуватися здоровий сон. А поживний сніданок і ранкова прогулянка допоможуть організмові "увімкнути" потрібний час. Також у цей період лікарі рекомендують уникати денного сну і не пити кави в другій половині дня. Декому на адаптацію після переведення годинників може знадобитися і тиждень.



В Україні переводять час двічі на рік – в останню неділю березня переходять на літній час, а в останню неділю жовтня – на зимовий.



2011 року була спроба скасувати перехід на літній-зимовий час, але потім це рішення скасували через нарікання жителів Західної України (мовляв, уранці, коли треба йти на роботу, в школу чи дитсадок, там ще дуже темно надворі), а також через проведення в Україні футбольного Євро-2012.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї неділі, 28 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинників нині переводять понад 110 країн світу. Наступного року змінювати час перестануть 28 європейських держав.Україна ж досі не може ухвалити таке рішення. Чому стрілки годинників досі переводять і як уберегти себе від наслідків зміни часу, ідеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1" Ніч проти 28 жовтня буде довшою на годину. Стрілки слід перести назад на годину о 4-й ранку – було 04:00 стане 03:00. І таким чином повертаємося до звичного режиму.У світі літній час вводили кілька разів, починаючи від 1784 року. І все для того, щоб люди могли працювати довше, не витрачаючи на освітлення недешеві свічки. Офіційно два режими часу вперше запровадили у Великій Британії 1908 року. А нині вже немає економічної вигоди від перестановки стрілок.У Євросоюзі взагалі відмовилися від зміни часу. Наступного року в усіх країнах ЄС стрілки годинників переведуть востаннє. За яким часом жити – зимовим чи літнім - кожна країна вибере сама для себе.Багато людей у всьому світі скаржаться, що перехід на літній час негативно позначається на їхньому фізичному стані та психічному здоров'ї. Восени організм удруге піддається стресу. Адже дощі та холод, скорочення світлового дня і нестачу вітамінів і так важко пережити.Дослідження довели, що в перші дні після переведення стрілок на зимовий час різко зростає кількість інфарктів, самогубств та аварій на дорогах. Лікарі рекомендують у перші дні після переходу на зимовий час уникати стресових ситуацій і відповідальних справ.Допоможе адаптуватися здоровий сон. А поживний сніданок і ранкова прогулянка допоможуть організмові "увімкнути" потрібний час. Також у цей період лікарі рекомендують уникати денного сну і не пити кави в другій половині дня. Декому на адаптацію після переведення годинників може знадобитися і тиждень.В Україні переводять час двічі на рік – в останню неділю березня переходять на літній час, а в останню неділю жовтня – на зимовий.2011 року була спроба скасувати перехід на літній-зимовий час, але потім це рішення скасували через нарікання жителів Західної України (мовляв, уранці, коли треба йти на роботу, в школу чи дитсадок, там ще дуже темно надворі), а також через проведення в Україні футбольного Євро-2012.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію