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Депутат показав красу волинського лісу восени. ФОТО

Депутат показав красу волинського лісу восени. ФОТО
Волинський депутат Юрій Ройко опублікував декілька світлин Цуманського лісу.

Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.

«Золото Цуманських лісів», – пише Юрій Ройко.

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Депутат показав красу волинського лісу восени. ФОТО
Депутат показав красу волинського лісу восени. ФОТО
Депутат показав красу волинського лісу восени. ФОТО

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Теги: ліс, Волинь, осінь
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