Депутат показав красу волинського лісу восени. ФОТО
Сьогодні, 11:14
Волинський депутат Юрій Ройко опублікував декілька світлин Цуманського лісу.
Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Золото Цуманських лісів», – пише Юрій Ройко.
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Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Золото Цуманських лісів», – пише Юрій Ройко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
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