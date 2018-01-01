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У луцькому «Промені» виступить Jamala*

У луцькому «Промені» виступить Jamala*
18 листопада у розважальному центрі «Промінь» відбудеться концерт української співачки та переможниці Євробачення 2016 – Jamala!

Чуттєва та емоційна, ніжка і щира. Почути її пісні вживу – це перенестись у інший вимір, зануритись у глибину її душі та проникнутись переживаннями. Віддачею співачки на
сольних концертах можна лише захоплюватись. Неймовірна атмосфера та глибина – це те, чим Jamala вражає щоразу.

Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У луцькому «Промені» виступить Jamala*

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Теги: РЦ «Промінь»
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