У луцькому «Промені» виступить Jamala*

18 листопада у розважальному центрі «Промінь» відбудеться концерт української співачки та переможниці Євробачення 2016 – Jamala!Чуттєва та емоційна, ніжка і щира. Почути її пісні вживу – це перенестись у інший вимір, зануритись у глибину її душі та проникнутись переживаннями. Віддачею співачки насольних концертах можна лише захоплюватись. Неймовірна атмосфера та глибина – це те, чим Jamala вражає щоразу.Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.