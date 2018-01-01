У Києві – пожежа на СТО: згоріли три автівки. ВІДЕО





Про це повідомляє прес-служба рятувальників Києва, передає



За інформацією вогнеборців, пожежа виникла одразу в у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах та поширилася на площу 500 квадратних метрів.



Аби приборкати вогонь, довелося залучити 36 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Під час пожежі ніхто не постраждав, але повністю згоріли три автомобілі, ще чотири - пошкоджені.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на станції технічного обслуговування 27 жовтня зранку здійнялася пожежа. Вогонь знищив три автомобілі та пошкодив ще чотири.Про це повідомляє прес-служба рятувальників Києва, передає ТСН За інформацією вогнеборців, пожежа виникла одразу в у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах та поширилася на площу 500 квадратних метрів.Аби приборкати вогонь, довелося залучити 36 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Під час пожежі ніхто не постраждав, але повністю згоріли три автомобілі, ще чотири - пошкоджені.

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