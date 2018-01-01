вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві – пожежа на СТО: згоріли три автівки. ВІДЕО

У Києві – пожежа на СТО: згоріли три автівки. ВІДЕО
У Києві на станції технічного обслуговування 27 жовтня зранку здійнялася пожежа. Вогонь знищив три автомобілі та пошкодив ще чотири.

Про це повідомляє прес-служба рятувальників Києва, передає ТСН.

За інформацією вогнеборців, пожежа виникла одразу в у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах та поширилася на площу 500 квадратних метрів.

Аби приборкати вогонь, довелося залучити 36 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Під час пожежі ніхто не постраждав, але повністю згоріли три автомобілі, ще чотири - пошкоджені.

Головне фото – ілюстративне


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Київ, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 12:42
Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 12:26
У Києві – пожежа на СТО: згоріли три автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
У луцькому «Промені» виступить Jamala*
Сьогодні, 11:48
Депутат показав красу волинського лісу восени. ФОТО
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО
08 жовтень, 08:25
У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО
04 жовтень, 16:36
У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло
04 жовтень, 09:10
На Волині вночі згоріла автівка На Волині вночі згоріла автівка
10 вересень, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 12:26
 0
У Києві – пожежа на СТО: згоріли три автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
 0
У луцькому «Промені» виступить Jamala*
Сьогодні, 11:48
 0
Депутат показав красу волинського лісу восени. ФОТО
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8