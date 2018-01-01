У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



Закінчилися дощі і лучани продовжують спалювати сухостій на своїх присадибних ділянках. Черговий випадок самовільного спалювання сухої рослинності зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Працівник департаменту провів з жінкою профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання, після чого склав на неї адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Варварівка, 7 жінка спалювала сухостій.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Закінчилися дощі і лучани продовжують спалювати сухостій на своїх присадибних ділянках. Черговий випадок самовільного спалювання сухої рослинності зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Працівник департаменту провів з жінкою профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання, після чого склав на неї адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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