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У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО

У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО
У Луцьку на вулиці Варварівка, 7 жінка спалювала сухостій.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Закінчилися дощі і лучани продовжують спалювати сухостій на своїх присадибних ділянках. Черговий випадок самовільного спалювання сухої рослинності зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Працівник департаменту провів з жінкою профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання, після чого склав на неї адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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