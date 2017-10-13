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Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО

Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами осені у Луцьку.

Їх він опублікував на особистій сторінці у Facebook.

«Ще недавно у нас така осінь була... Тепла знову хочеться...» – підписав фото автор.
Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО
Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО
Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО

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Теги: Віктор Чухрай, фото, осінь, Луцьк, цікаво
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