Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:38
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами осені у Луцьку.
Їх він опублікував на особистій сторінці у Facebook.
«Ще недавно у нас така осінь була... Тепла знову хочеться...» – підписав фото автор.
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Їх він опублікував на особистій сторінці у Facebook.
«Ще недавно у нас така осінь була... Тепла знову хочеться...» – підписав фото автор.
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