Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО

Віктор Чухрай поділився світлинами осені у Луцьку.



Їх він опублікував на особистій сторінці у Facebook.



«Ще недавно у нас така осінь була... Тепла знову хочеться...» – підписав фото автор.



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