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На одній із луцьких вулиць невідомі «рекламують» наркотики. ФОТО

На одній із луцьких вулиць невідомі «рекламують» наркотики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ветеранів з'явилися написи із назвами сайтів, де торгують забороненими наркотичними речовинами.

Про це інформує Конкурент.

Раніше патрульні поліцейські Волині писали, що у разі виявлення таких написів, патрульні просять їх фотографувати і надсилати на електронну адресу: [email protected]

Інспектори одразу виїдуть і зафарбують контент. Або ж жителі міста самі можуть взятись за подібну добру справу, а також залучити до цього департамент ЖКГ і свої ОСББ.
На одній із луцьких вулиць невідомі «рекламують» наркотики. ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк, Ветеранів
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