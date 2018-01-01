На одній із луцьких вулиць невідомі «рекламують» наркотики. ФОТО
Сьогодні, 19:11
У Луцьку на вулиці Ветеранів з'явилися написи із назвами сайтів, де торгують забороненими наркотичними речовинами.
Про це інформує Конкурент.
Раніше патрульні поліцейські Волині писали, що у разі виявлення таких написів, патрульні просять їх фотографувати і надсилати на електронну адресу: [email protected]
Інспектори одразу виїдуть і зафарбують контент. Або ж жителі міста самі можуть взятись за подібну добру справу, а також залучити до цього департамент ЖКГ і свої ОСББ.
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Про це інформує Конкурент.
Раніше патрульні поліцейські Волині писали, що у разі виявлення таких написів, патрульні просять їх фотографувати і надсилати на електронну адресу: [email protected]
Інспектори одразу виїдуть і зафарбують контент. Або ж жителі міста самі можуть взятись за подібну добру справу, а також залучити до цього департамент ЖКГ і свої ОСББ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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