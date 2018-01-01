На Волині колишній атовець вбив жінку. ФОТО

У Звірівському лісництві волинянин вдарив жінку ножем в горло.Про це на своїй сторінці у Facebook написала психологЖахливий інцидент трапився 27 жовтня.«Ранок почався трагічно! Воїн, який пройшов з 2014 року все пекло війни, мав контузії, в 2017 році повернувся додому, неодноразово лікувався в Психіатричній лікарні, є інвалідом 2 групи, сьогодні скоїв вбивство!Зателефонував першим побратимам,разом зі мною виїхали в Звіровське лісництво, на жаль жінку врятувати було вже пізно, удар ножем в горло шансів не залишив.Картина жахлива, тіло загиблої на лавці, поруч два воїна, рідних брата, громадською дружиною одного з них була ця жінка, обоє як малі діти починають водночас говорити, коли витираю соплі тому, хто скоів вбивство (руки вже в кайданках) раптом до болю усвідомлюю яки вони залишені великі діти із досконалим вмінням вбивати, а повинні жити!Обоє братів пройшли пекло, молодший місяць тому повернувся вперше за 5 років! Поїхали по гриби, назбирали...» – йдеться у дописі Олени Звєрєвої.