На Волині колишній атовець вбив жінку. ФОТО
Сьогодні, 16:40
У Звірівському лісництві волинянин вдарив жінку ножем в горло.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала психолог Олена Звєрєва.
Жахливий інцидент трапився 27 жовтня.
«Ранок почався трагічно! Воїн, який пройшов з 2014 року все пекло війни, мав контузії, в 2017 році повернувся додому, неодноразово лікувався в Психіатричній лікарні, є інвалідом 2 групи, сьогодні скоїв вбивство!
Зателефонував першим побратимам, Павло Ковальський і Саша Серватович разом зі мною виїхали в Звіровське лісництво, на жаль жінку врятувати було вже пізно, удар ножем в горло шансів не залишив.
Картина жахлива, тіло загиблої на лавці, поруч два воїна, рідних брата, громадською дружиною одного з них була ця жінка, обоє як малі діти починають водночас говорити, коли витираю соплі тому, хто скоів вбивство (руки вже в кайданках) раптом до болю усвідомлюю яки вони залишені великі діти із досконалим вмінням вбивати, а повинні жити!
Обоє братів пройшли пекло, молодший місяць тому повернувся вперше за 5 років! Поїхали по гриби, назбирали...» – йдеться у дописі Олени Звєрєвої.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала психолог Олена Звєрєва.
Жахливий інцидент трапився 27 жовтня.
«Ранок почався трагічно! Воїн, який пройшов з 2014 року все пекло війни, мав контузії, в 2017 році повернувся додому, неодноразово лікувався в Психіатричній лікарні, є інвалідом 2 групи, сьогодні скоїв вбивство!
Зателефонував першим побратимам, Павло Ковальський і Саша Серватович разом зі мною виїхали в Звіровське лісництво, на жаль жінку врятувати було вже пізно, удар ножем в горло шансів не залишив.
Картина жахлива, тіло загиблої на лавці, поруч два воїна, рідних брата, громадською дружиною одного з них була ця жінка, обоє як малі діти починають водночас говорити, коли витираю соплі тому, хто скоів вбивство (руки вже в кайданках) раптом до болю усвідомлюю яки вони залишені великі діти із досконалим вмінням вбивати, а повинні жити!
Обоє братів пройшли пекло, молодший місяць тому повернувся вперше за 5 років! Поїхали по гриби, назбирали...» – йдеться у дописі Олени Звєрєвої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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