Мікроавтобус врізався у вантажівку: загинуло двоє осіб. ФОТО
Сьогодні, 16:54
На Закарпатті мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії двоє людей загинуло.
Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області, передає УНН.
За інформацією поліції, 27 жовтня, близько 01:00, на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі державного значення неподалік селища Кольчино Мукачівського району.
«На місці події поліцейські районного відділення спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Закарпатській області встановили попередні обставини аварії. Як з’ясували правоохоронці, 18-річний водій автомобіля «Renault Trafic», рухаючись у напрямку Сваляви виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою «Volvo», під керуванням 49-річного іноземця.
Внаслідок зіткнення на місці аварії загинув водій мікроавтобуса, 18-річний мешканець міста Мукачева, та його пасажир, віком близько 20 років. Особу останнього зараз встановлюють поліцейські», — йдеться у повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, стаття 286 Кримінального кодексу України, у поліції розпочали слідство.
Водій вантажівки пройшов медогляд, який засвідчив, що чоловік за кермом був тверезий. У поліції призначили ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії.
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Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області, передає УНН.
За інформацією поліції, 27 жовтня, близько 01:00, на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі державного значення неподалік селища Кольчино Мукачівського району.
«На місці події поліцейські районного відділення спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Закарпатській області встановили попередні обставини аварії. Як з’ясували правоохоронці, 18-річний водій автомобіля «Renault Trafic», рухаючись у напрямку Сваляви виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою «Volvo», під керуванням 49-річного іноземця.
Внаслідок зіткнення на місці аварії загинув водій мікроавтобуса, 18-річний мешканець міста Мукачева, та його пасажир, віком близько 20 років. Особу останнього зараз встановлюють поліцейські», — йдеться у повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, стаття 286 Кримінального кодексу України, у поліції розпочали слідство.
Водій вантажівки пройшов медогляд, який засвідчив, що чоловік за кермом був тверезий. У поліції призначили ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії.
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