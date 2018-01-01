Гандболісти з Волині виграли перший матч чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 18:29
У Нововолинську розпочався чемпіонат України з гандболу серед юнаків 2004-2005 років народження.
Про це пише БУГ.
Гандбольна команда «ДЮСШ Нововолинськ» впевнено двічі обіграла команду «ДЮСШ Хмельницький» з рахунками 45:21 і 46:22.
14 команд з міст України беруть участь в Чемпіонаті України з гандболу серед юнаків 2004-2005 року народження. Триватиме він до квітня 2019 року, в різних містах.
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Про це пише БУГ.
Гандбольна команда «ДЮСШ Нововолинськ» впевнено двічі обіграла команду «ДЮСШ Хмельницький» з рахунками 45:21 і 46:22.
14 команд з міст України беруть участь в Чемпіонаті України з гандболу серед юнаків 2004-2005 року народження. Триватиме він до квітня 2019 року, в різних містах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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