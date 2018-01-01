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Гандболісти з Волині виграли перший матч чемпіонату України. ФОТО

Гандболісти з Волині виграли перший матч чемпіонату України. ФОТО
У Нововолинську розпочався чемпіонат України з гандболу серед юнаків 2004-2005 років народження.

Про це пише БУГ.

Гандбольна команда «ДЮСШ Нововолинськ» впевнено двічі обіграла команду «ДЮСШ Хмельницький» з рахунками 45:21 і 46:22.

14 команд з міст України беруть участь в Чемпіонаті України з гандболу серед юнаків 2004-2005 року народження. Триватиме він до квітня 2019 року, в різних містах.

Гандболісти з Волині виграли перший матч чемпіонату України. ФОТО
Гандболісти з Волині виграли перший матч чемпіонату України. ФОТО
Гандболісти з Волині виграли перший матч чемпіонату України. ФОТО



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Теги: гандбол, спорт, Волинь
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