Погода у Луцьку на неділю, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку утримається хмарна погода.
Увечері йтиме дощ, – пише Sinoptik.
Температура повітря: до +15 вдень та до +7 вночі.
Вітер північний та південно-східний, до 5 метрів за секунду.
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Увечері йтиме дощ, – пише Sinoptik.
Температура повітря: до +15 вдень та до +7 вночі.
Вітер північний та південно-східний, до 5 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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