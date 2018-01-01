Погода у Луцьку на неділю, 28 жовтня





Увечері йтиме дощ, – пише Sinoptik.



Температура повітря: до +15 вдень та до +7 вночі.



Вітер північний та південно-східний, до 5 метрів за секунду.

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