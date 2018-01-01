Місто на Волині може залишитися без тепла через борги





Працівники переймаються тим, що не мають за що ремонтувати тепломережа, побоюються, що їм перестануть платити заробітну плату, та головна загроза – взимку місто може залишитися без тепла, бо через борги за газ постачальник палива може не затвердити номінації, – пише



Головний економіст «НовововолинськТеплокомуненерго» Світлана Жура зауважує, що не платять за тепло не ті, хто не в змозі. Пенсіонери та пересічні громадяни платять сплачують регулярно, бо побоюються втратити субсидії, а є кілька споживачів, які мають заборгованість в 30-50-60 тисяч гривень і реально мають можливість її погасити, та цього не роблять, – йдеться в сюжеті СТН.



«На 1 жовтня 2018 року дебіторська заборгованість населення склала 10 мільйонів 802 тисячі. Кредиторська заборгованість підприємства за природній газ становить 8 з половиною мільйонів. Всі старання по зменшенню дебіторської заборгованості заходять в глухий кут. Хочеться звернутися до споживачів та повідомити, що тепло не безплатне. Нам потрібно розраховуватися за використаний природний газ за минулий період і входити в новий без боргів», – говорить Жура.



Підприємство «НовововолинськТеплокомуненерго» просить людей розрахуватися із боргами.



Начальник виробничого відділу Олександр Мотика зазначає, що через несплату за спожитий ресурс підприємство не в змозі виконати інвестиційної програми, а це впливає на якість послуг. Головна загроза – місто не зможе отримати лімітів на природній газ через борги «НовововолинськТеплокомуненерго» за паливо. Доведеться купувати блакитне паливо вдвічі дорожче або відмикати населення від теплопостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинці боргують підприємству «Теплокомуненерго» більше 10 мільйонів гривень.Працівники переймаються тим, що не мають за що ремонтувати тепломережа, побоюються, що їм перестануть платити заробітну плату, та головна загроза – взимку місто може залишитися без тепла, бо через борги за газ постачальник палива може не затвердити номінації, – пише БУГ Головний економіст «НовововолинськТеплокомуненерго»зауважує, що не платять за тепло не ті, хто не в змозі. Пенсіонери та пересічні громадяни платять сплачують регулярно, бо побоюються втратити субсидії, а є кілька споживачів, які мають заборгованість в 30-50-60 тисяч гривень і реально мають можливість її погасити, та цього не роблять, – йдеться в сюжеті СТН.«На 1 жовтня 2018 року дебіторська заборгованість населення склала 10 мільйонів 802 тисячі. Кредиторська заборгованість підприємства за природній газ становить 8 з половиною мільйонів. Всі старання по зменшенню дебіторської заборгованості заходять в глухий кут. Хочеться звернутися до споживачів та повідомити, що тепло не безплатне. Нам потрібно розраховуватися за використаний природний газ за минулий період і входити в новий без боргів», – говорить Жура.Підприємство «НовововолинськТеплокомуненерго» просить людей розрахуватися із боргами.Начальник виробничого відділузазначає, що через несплату за спожитий ресурс підприємство не в змозі виконати інвестиційної програми, а це впливає на якість послуг. Головна загроза – місто не зможе отримати лімітів на природній газ через борги «НовововолинськТеплокомуненерго» за паливо. Доведеться купувати блакитне паливо вдвічі дорожче або відмикати населення від теплопостачання.

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