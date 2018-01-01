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28 жовтня на Волині: гортаючи календар

28 жовтня на Волині: гортаючи календар
28 жовтня відзначає день народження журналіст Ірина Кунинець (на фото).

Також святкують день народження депутати Волинської обласної ради різних скликань Лідія Томашевська, Віктор Карпук та Святослав Боруцький.

Також день народження святкують уродженець Любешова, футболіст збірної України Тарас Михалик, громадська діячка Юлія Бєловицька та керівник волинського осередку партії "Національний Корпус" Андрій Д'яченко.

Крім того, сьогодні особисте свято у бізнесмена Миколи Голєва.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Юхимів та Іванів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

У нашій державі цього дня відзначають День визволення України від нацистських загарбників.

28 жовтня 1989 році Верховна Рада УРСР ухвалила закон про державний статус української мови, ще до проголошення незалежності України.

У світі сьогодні відзначається Міжнародний день анімації.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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