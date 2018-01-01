Луцька «Волинь» удома перемогла «Гірник-спорт»
Сьогодні, 01:12
«Волинь» обіграла команду «Гірник-спорт» із Горішніх Плавнів з рахунком 5:3 на стадіоні «Авангард» у Луцьку.
Матч відбувся 27 жовтня, , - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Відкрив рахунок у матчі волинянин Валерій Болденков. Гості дуже швидко зрівняли рахунок, але Младен Бартулович знову вивів «Волинь» вперед. Згодом волиняни двічі пропустили. Перший тайм закінчився з рахунком 3:2 на користь гостей – команди «Гірник-спорт».
У другому таймі на 59-й хвилині матчу Василь Курко зрівнює рахунок. Нічийний результат протримався до 84 хвилини. Волинян вивів вперед Дмитро Козьбан – 4:3. А на 88 хвилині матчу Ігор Карпенко поставив завершальну крапку – 5:3.
Рахунок міг би бути ще більшим, але на третій доданій хвилині до основного часу Денис Кожанов не реалізував пенальті, яке суддя з Івано-Франківська Анастасія Романюк призначала за фол проти нього у штрафному майданчику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Матч відбувся 27 жовтня, , - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Відкрив рахунок у матчі волинянин Валерій Болденков. Гості дуже швидко зрівняли рахунок, але Младен Бартулович знову вивів «Волинь» вперед. Згодом волиняни двічі пропустили. Перший тайм закінчився з рахунком 3:2 на користь гостей – команди «Гірник-спорт».
У другому таймі на 59-й хвилині матчу Василь Курко зрівнює рахунок. Нічийний результат протримався до 84 хвилини. Волинян вивів вперед Дмитро Козьбан – 4:3. А на 88 хвилині матчу Ігор Карпенко поставив завершальну крапку – 5:3.
Рахунок міг би бути ще більшим, але на третій доданій хвилині до основного часу Денис Кожанов не реалізував пенальті, яке суддя з Івано-Франківська Анастасія Романюк призначала за фол проти нього у штрафному майданчику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцька «Волинь» удома перемогла «Гірник-спорт»
Сьогодні, 01:12
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нетверезі й агресивні: у Луцьку патрульні затримали двох п’яних водіїв
27 жовтень, 23:13
У Луцьку чоловік набрехав поліції про побиття та крадіжку на 20 тисяч
27 жовтень, 22:24