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Луцька «Волинь» удома перемогла «Гірник-спорт»

Луцька «Волинь» удома перемогла «Гірник-спорт»
«Волинь» обіграла команду «Гірник-спорт» із Горішніх Плавнів з рахунком 5:3 на стадіоні «Авангард» у Луцьку.

Матч відбувся 27 жовтня, , - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Відкрив рахунок у матчі волинянин Валерій Болденков. Гості дуже швидко зрівняли рахунок, але Младен Бартулович знову вивів «Волинь» вперед. Згодом волиняни двічі пропустили. Перший тайм закінчився з рахунком 3:2 на користь гостей – команди «Гірник-спорт».

У другому таймі на 59-й хвилині матчу Василь Курко зрівнює рахунок. Нічийний результат протримався до 84 хвилини. Волинян вивів вперед Дмитро Козьбан – 4:3. А на 88 хвилині матчу Ігор Карпенко поставив завершальну крапку – 5:3.

Рахунок міг би бути ще більшим, але на третій доданій хвилині до основного часу Денис Кожанов не реалізував пенальті, яке суддя з Івано-Франківська Анастасія Романюк призначала за фол проти нього у штрафному майданчику.

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Теги: ФК Волинь, матч, футбол
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