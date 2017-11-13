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Кращим спортсменом Волині став кікбоксер із Ковеля

Кращим спортсменом Волині став кікбоксер із Ковеля
У 2018 році найкращим спортсменом Волині став кікбоксер із Ковеля Юрій Зубчук.

Про це перед стартом Відкритого чемпіонату міста Луцька з кікбоксингу ВАКО, який триватиме протягом 27–28 жовтня, повідомив президент Федерації кікбоксингу ВАКО Волинської області, майстер спорту України Віталій Тимофєєв, - пишуть Волинські Новини.

Він зазначив, що за підсумками кваліфікаційних змагань 2018 року найкращим спортсменом Волині визнано заслуженого майстра спорту України, неодноразового призера чемпіонатів світу та Європи, володаря численних кубків, ковельчанина Юрія Зубчука. Із цієї нагоди керівництво федерації вирішило відзначити кікбоксера премією.

Зауважимо, що нещодавно Юрій Зубчук повернувся з перемогою з Праги, де проходив Кубок Європи з кікбоксингу ВАКО-1. Також цьогоріч спортсмен став володарем Кубка світу з кікбоксингу ВАКО на змаганнях у Будапешті.

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Теги: Юрій Зубчук, кікбоксинг, спорт
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