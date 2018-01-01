Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію»

Мар'яна Пархом'юк розповіла про те, як відбувається хіміотерая, що вона відчуває та як радіє кожному новому аналізу.



Про це йдеться у дописі дівчини на її



У дівчини діагноз "гострий лімфобластний лейкоз", тобто рак крові. Зараз вона перебуває на лікуванні у Білорусі та проходит хіміотерапію.



"Мені зробили три хімії, тобто вкололи, або ввели через крапельницю 3 різних види речовини.



Перед кожною хімією я здаю аналіз крові та мені проводять люмбальну пункцію (беруть міжхребцеву рідину). За результатами аналізів лікар дозволяє/не дозволяє проводити хімію. Якщо аналізи погані - спочатку покращують показники (переливання крові, введення ферментів, промивання, глюкоза ітд) - тільки тоді - хімія. Перед кожною хімією вводять протирвотні та протиалергічні препарати. Хімія вводиться не постійно, а з перервами на очищення організму. Все залежить від препарату - одні можуть вводитись безпосередньо між хребці, інші - 5-6 годин через карельницю", - йдеться у дописі.



За словами Мар'яни, стан після "хімії" буває різний.



"Майже немає сили, хочеться спати, важкість в ногах, болить голова. Я не прикута до ліжка! Можу ходити, лежати, сидіти, робити все - що не шкодить самопочуттю.



Прогнози лікарів: ніхто ніяких прогнозів не дає! Це не пальця порізати і зеленкою замазати. Організм бореться, лікарі виконують свою роботу на 100% - все індивідуально. Лікування довге і вартісне.



Я борюсь і радію кожному хорошому аналізу, навіть коли це покращення на декілька сотих, це вже велика перемога!" - йдеться у дописі.



Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа Володимира Хомича 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкохвора волинянкарозповіла про те, як відбувається хіміотерая, що вона відчуває та як радіє кожному новому аналізу.Про це йдеться у дописі дівчини на її сторінці у мережі Facebook.У дівчини діагноз "гострий лімфобластний лейкоз", тобто рак крові. Зараз вона перебуває на лікуванні у Білорусі та проходит хіміотерапію."Мені зробили три хімії, тобто вкололи, або ввели через крапельницю 3 різних види речовини.Перед кожною хімією я здаю аналіз крові та мені проводять люмбальну пункцію (беруть міжхребцеву рідину). За результатами аналізів лікар дозволяє/не дозволяє проводити хімію. Якщо аналізи погані - спочатку покращують показники (переливання крові, введення ферментів, промивання, глюкоза ітд) - тільки тоді - хімія. Перед кожною хімією вводять протирвотні та протиалергічні препарати. Хімія вводиться не постійно, а з перервами на очищення організму. Все залежить від препарату - одні можуть вводитись безпосередньо між хребці, інші - 5-6 годин через карельницю", - йдеться у дописі.За словами Мар'яни, стан після "хімії" буває різний."Майже немає сили, хочеться спати, важкість в ногах, болить голова. Я не прикута до ліжка! Можу ходити, лежати, сидіти, робити все - що не шкодить самопочуттю.Прогнози лікарів: ніхто ніяких прогнозів не дає! Це не пальця порізати і зеленкою замазати. Організм бореться, лікарі виконують свою роботу на 100% - все індивідуально. Лікування довге і вартісне.Я борюсь і радію кожному хорошому аналізу, навіть коли це покращення на декілька сотих, це вже велика перемога!" - йдеться у дописі.Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа стало відомо 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень

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