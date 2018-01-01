вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію»

Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію»
Онкохвора волинянка Мар'яна Пархом'юк розповіла про те, як відбувається хіміотерая, що вона відчуває та як радіє кожному новому аналізу.

Про це йдеться у дописі дівчини на її сторінці у мережі Facebook.

У дівчини діагноз "гострий лімфобластний лейкоз", тобто рак крові. Зараз вона перебуває на лікуванні у Білорусі та проходит хіміотерапію.

"Мені зробили три хімії, тобто вкололи, або ввели через крапельницю 3 різних види речовини.

Перед кожною хімією я здаю аналіз крові та мені проводять люмбальну пункцію (беруть міжхребцеву рідину). За результатами аналізів лікар дозволяє/не дозволяє проводити хімію. Якщо аналізи погані - спочатку покращують показники (переливання крові, введення ферментів, промивання, глюкоза ітд) - тільки тоді - хімія. Перед кожною хімією вводять протирвотні та протиалергічні препарати. Хімія вводиться не постійно, а з перервами на очищення організму. Все залежить від препарату - одні можуть вводитись безпосередньо між хребці, інші - 5-6 годин через карельницю", - йдеться у дописі.

За словами Мар'яни, стан після "хімії" буває різний.

"Майже немає сили, хочеться спати, важкість в ногах, болить голова. Я не прикута до ліжка! Можу ходити, лежати, сидіти, робити все - що не шкодить самопочуттю.

Прогнози лікарів: ніхто ніяких прогнозів не дає! Це не пальця порізати і зеленкою замазати. Організм бореться, лікарі виконують свою роботу на 100% - все індивідуально. Лікування довге і вартісне.

Я борюсь і радію кожному хорошому аналізу, навіть коли це покращення на декілька сотих, це вже велика перемога!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа Володимира Хомича стало відомо 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мар'яна Пархом'юк, рак, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А де хоч раз виклали фото документів з діагнозом і суми яка треба
Відповісти
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію»
Сьогодні, 07:33
Сергій Притула вимагає вибачень від волинської «Батьківщини»
Сьогодні, 06:30
Лучанка, яка перехворіла поліомієлітом, розповіла про ставлення до щеплень
Сьогодні, 05:14
Через волинський кордон намагався «проскочити» чоловік із фальшивим документом
Сьогодні, 03:27
Кращим спортсменом Волині став кікбоксер із Ковеля
Сьогодні, 02:18
Схожі новини
На «Маркеті надії» у Луцьку для онкохворої дівчини зібрали понад 120 тисяч На «Маркеті надії» у Луцьку для онкохворої дівчини зібрали понад 120 тисяч
21 жовтень, 21:21
У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО
21 жовтень, 13:47
На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібрали 15 тисяч На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібрали 15 тисяч
21 жовтень, 11:32
Усмішка Мар'яни: волинський атовець намалював портрети онкохворої дівчини Усмішка Мар'яни: волинський атовець намалював портрети онкохворої дівчини
19 жовтень, 07:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію»
Сьогодні, 07:33
 0
Сергій Притула вимагає вибачень від волинської «Батьківщини»
Сьогодні, 06:30
 0
Лучанка, яка перехворіла поліомієлітом, розповіла про ставлення до щеплень
Сьогодні, 05:14
 0
Через волинський кордон намагався «проскочити» чоловік із фальшивим документом
Сьогодні, 03:27
 0
Кращим спортсменом Волині став кікбоксер із Ковеля
Сьогодні, 02:18
 0
Медіа
відео
1/8