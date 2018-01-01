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Волинянка Майя Москвич поділилася враженнями від «Ігор Нескорених»

Волинянка Майя Москвич поділилася враженнями від «Ігор Нескорених»
Золота призерка «Ігор Нескорених» Майя Москвич розповіла про те, з якими настановами мають їхати українські воїни на наступні змагання.

Нагадаємо, що на змаганнях «Ігри Нескорених», які проводилися в Австралії волинянка Майя Москвич здобула золоті медалі за командну та індивідуальну стрільбу.
Також «золото» в Україну привезуть волинянин Богдан Оксентюк за біг на 1500 метрів та Василь Омельченко за біг на 400 метрів.

Своїми враженнями від змагань Майя Москвич поділилася у Facebook:

«Ось і все! InvictusGames2018 завершилися! Я лиш навчилася засинати тут вночі, а вже потрібно повертатися назад...)

Вчора була церемонія закриття, як на мене, набагато грандіозніша за попередню. Наша збірна виглядала на фоні інших трохи напруженою. Ще б пак, основний месидж з яким нас випроваджали - медалі, щоб не менше ніж минулого року!) Ми їх звісно веземо, але Invictus насправді не про це ...

В своїй промові принц Гаррі сказав, що Invictus - це родина, це світове комюніті незламних воїнів нових воєн. Invictus - це про сім’ю, братерство і підтримку. Що найбільша наша сміливість - поширити свої історії, бо так ми допомагаємо іншим. Що нормально просити про допомогу і бути не таким як всі і це нормально теж. Що ми на цих Іграх доводимо, що неможливе може бути можливим! Він сказав enjoy!

Сподіваюсь, що через кілька років нашу вже майбутню збірну випроваджатимуть саме з такою настановою! Just enjoy! І впевнена їхні виступи з таким гаслом значно перевершать наші )

Для довідки: наступні змагання відбуватимуться в 2020 році в Нідерландах.

На неформальну вечірку сил вже не вистачило, але я таки обмінялася футболкою зі своєю улюбленицею на цих змаганнях з Австралії. Emilea Mysko - it was nice to meat You! ! You was excellent!!!

Єдине бажання по завершенні Ігор - відпочити. Десь в теплих краях, на зберезі моря чи океану. І так довго, щоб змити всю втому зібрану на шляху, починаючи з лютого...

Але це буде потім, зараз в мене тут є ще одна не завершена місія»


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Теги: Ігри Нескорених, Майя Москвич, змагання, золото
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