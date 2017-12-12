«Не можу змінити колір волосся, підстригтися чи набрати зайвий кілограм», - луцька модель про особливості професії

Катерина Шелестюк розповіла про роботу на міжнародному модельному ринку та особливості контрактів з агентствами.



Лучанка Катерина Шелестюк не планувала опановувати моделінг. Дівчина навчалася на ветеринара і навіть не думала, що працюватиме в іншій сфері, - пише Лілія Бондар в газеті



Коли їй виповнилося 16 років, пішла у модельне агентство Марини Занюк – МZM Models.



Щоб вийти на міжнародний модельний ринок, дівчина докладала максимум зусиль і таки отримала вигідні контракти від агентств. Вона багато разів працювала у Китаї, один раз – в Туреччині. Нині Катя живе у Варшаві, працює моделлю в агентстві Charme de la mode. А нещодавно красуня повернулася з Milan Fashion Week.



«Величезні переваги моєї роботи – це те, що я можу подорожувати, знайомитися з різними людьми, удосконалювати свою англійську, – каже Катя. – Здебільшого контракт розрахований на кілька місяців. За цей час я встигаю ознайомитися з життям та культурою країни, у якій перебуваю».







Дівчина зізнається: ця робота нічим не легша за всі інші. Тільки на перший погляд здається, що моделінг – це просто. Адже у моделей не тільки страждають спина та ноги, бо цілими днями доводиться стояти на підборах, це ще й дуже складно морально – дівчата перебувають далеко від дому та рідних.



«Перші знімання, спалахи фотокамер, яскравий макіяж. Хіба не про це мріють усі дівчата в 13 років? Потім усе набагато серйозніше – перші контракти за кордоном, подорожі, ще більше знімань, нові знайомства і перша зарплата. Мені ця робота дуже подобається, хоч і псує волосся та шкіру. Після кожної поїздки доводиться довго відновлюватися, – каже дівчина. – Ти ніколи не знаєш, скільки зможеш заробити наступного місяця, багато чого взагалі від тебе не залежить».







Катя Шелестюк каже, що для моделі важливі не тільки краса та модельні параметри, а й характер та енергетика.



«Звичайно, зовнішність теж важлива, але її замало, – зізнається красуня. – Я зустрічала неймовірно красивих дівчат зі складним характером, вони сиділи без роботи. Потрібно завжди бути «найс», завжди в настрої, створювати позитивну атмосферу під час знімань».



Для моделі дуже важлива робота над собою: обов’язкові заняття спортом, правильне здорове харчування, мінімум шкідливих звичок. І найважливіше – це впевненість у собі.



«Я себе не дуже обмежую, – каже вона. – Дозволяю собі з’їсти цукерку. Але не у другій половині дня. Не завжди є можливість ходити в спортзал, тому я тренуюся вдома. У всі поїздки беру з собою скакалку, спортивну резинку та килимок».







Згідно з контрактом, Катя не може змінити колір волосся, підстригтися чи набрати зайвий кілограм.



«Я не можу покрити нігті гель-лаком, коли мені заманеться. Це заборонено під час роботи. Мають бути гарні доглянуті нігті, але не нафарбовані. Також не можу без дозволу директора агентства пофарбувати волосся. Я мушу мати природний вигляд. Так, як було домовлено у контракті».



еалізуватися у професії Каті допомогло МZM Models, з яким дівчина працювала раніше.



«Я дуже вдячна Марині Занюк. З нею дуже круто працювати. Складнощів у моделінгу немає – є досвід, – каже вона. – Завдяки цьому я щодня стаю сильнішою і витривалішою. Особливість моделінгу полягає в тому, що у тебе є можливість побувати за лаштунками всіх красивих обкладинок і рекламних знімань, подорожувати світом і рекламувати бренди, на які в дитинстві дивилася із захватом».



Нещодавно Катя приїхала з Milan Fashion Week. Дівчина їздила у Мілан не на певний показ, а на кастинги. Так потрапила на міланський тиждень моди, де працювала чотири дні.



«Мені випала честь працювати там з дизайнеркою Юлією Федецькою з Луцька, а також із дизайнерами з Азербайджану, Грузії та Італії».



Дівчина зізнається, що їй дуже подобається працювати у Європі. А от Китай вона не надто любить. Працює там, бо у Європі заробити важче. Там краще розвинена модельна індустрія, а тому й більша конкуренція.



«У Китаї більше шансів, що ти повернешся додому не з порожніми кишенями. Більшість моделей їдуть в Китай з банальних міркувань – заробляти гроші. Але це дуже важка праця. Буває, працюєш сім днів поспіль без визначеного графіка, – каже вона. – Одне знімання може тривати від чотирьох до дванадцяти годин. Треба постійно працювати на підборах. У Китаї моделі рідко випадає честь працювати у взутті її розміру, зазвичай це туфлі на розмір або й на два менші».







Агентство, яке приймає моделей у Китаї, надає для них житло та купує квитки. Щотижня виділяють гроші на кишенькові витрати. Однак усі ці гроші моделі згодом треба відпрацьовувати.



«Починаємо заробляти з того часу, коли відпрацюємо витрачену на нас суму. Іноді важко відпрацювати гроші і ще й заробити. Усе залежить від сезону. Іноді є багато роботи і багато кастингів, іноді мало. Мій сезон – літо-осінь. Узимку я не працюю. Тоді у Китаї холодно, а якраз цієї пори розпочинається сезон суконь. Більшість таких знімань на вулиці. Я бережу своє здоров’я».



Дівчина не носить підбори у повсякденному житті. Як і більшість моделей, не любить яскравий одяг, каже, що їй цього вистачає на роботі. Зазвичай Катя одягається в мас-маркеті. Носить на щодень базові речі, наприклад, однотонні светри та темні джинси скінні.



«Зараз я не можу дозволити собі носити речі від Dolce&Gabbana чи від Christian Dior. Але впевнена, що у майбутньому, коли зароблятиму більше, вони обов’язково будуть у моєму гардеробі», – переконана модель.



Каті Шелестюк 24 роки. Вона каже, що нині вік для моделі не має значення.



«Моделлю можна бути і в 28 років, – каже Катя. – Головне – мати гарний здоровий вигляд, хорошу фігуру та бажання працювати. У Мілані я працювала з дівчатами, яким за 30. Це доказ, що вік не є перепоною».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкарозповіла про роботу на міжнародному модельному ринку та особливості контрактів з агентствами.Лучанка Катерина Шелестюк не планувала опановувати моделінг. Дівчина навчалася на ветеринара і навіть не думала, що працюватиме в іншій сфері, - пише Лілія Бондар в газеті Волинські Новини Коли їй виповнилося 16 років, пішла у модельне агентство Марини Занюк – МZM Models.Щоб вийти на міжнародний модельний ринок, дівчина докладала максимум зусиль і таки отримала вигідні контракти від агентств. Вона багато разів працювала у Китаї, один раз – в Туреччині. Нині Катя живе у Варшаві, працює моделлю в агентстві Charme de la mode. А нещодавно красуня повернулася з Milan Fashion Week.«Величезні переваги моєї роботи – це те, що я можу подорожувати, знайомитися з різними людьми, удосконалювати свою англійську, – каже Катя. – Здебільшого контракт розрахований на кілька місяців. За цей час я встигаю ознайомитися з життям та культурою країни, у якій перебуваю».Дівчина зізнається: ця робота нічим не легша за всі інші. Тільки на перший погляд здається, що моделінг – це просто. Адже у моделей не тільки страждають спина та ноги, бо цілими днями доводиться стояти на підборах, це ще й дуже складно морально – дівчата перебувають далеко від дому та рідних.«Перші знімання, спалахи фотокамер, яскравий макіяж. Хіба не про це мріють усі дівчата в 13 років? Потім усе набагато серйозніше – перші контракти за кордоном, подорожі, ще більше знімань, нові знайомства і перша зарплата. Мені ця робота дуже подобається, хоч і псує волосся та шкіру. Після кожної поїздки доводиться довго відновлюватися, – каже дівчина. – Ти ніколи не знаєш, скільки зможеш заробити наступного місяця, багато чого взагалі від тебе не залежить».Катя Шелестюк каже, що для моделі важливі не тільки краса та модельні параметри, а й характер та енергетика.«Звичайно, зовнішність теж важлива, але її замало, – зізнається красуня. – Я зустрічала неймовірно красивих дівчат зі складним характером, вони сиділи без роботи. Потрібно завжди бути «найс», завжди в настрої, створювати позитивну атмосферу під час знімань».Для моделі дуже важлива робота над собою: обов’язкові заняття спортом, правильне здорове харчування, мінімум шкідливих звичок. І найважливіше – це впевненість у собі.«Я себе не дуже обмежую, – каже вона. – Дозволяю собі з’їсти цукерку. Але не у другій половині дня. Не завжди є можливість ходити в спортзал, тому я тренуюся вдома. У всі поїздки беру з собою скакалку, спортивну резинку та килимок».Згідно з контрактом, Катя не може змінити колір волосся, підстригтися чи набрати зайвий кілограм.«Я не можу покрити нігті гель-лаком, коли мені заманеться. Це заборонено під час роботи. Мають бути гарні доглянуті нігті, але не нафарбовані. Також не можу без дозволу директора агентства пофарбувати волосся. Я мушу мати природний вигляд. Так, як було домовлено у контракті».еалізуватися у професії Каті допомогло МZM Models, з яким дівчина працювала раніше.«Я дуже вдячна Марині Занюк. З нею дуже круто працювати. Складнощів у моделінгу немає – є досвід, – каже вона. – Завдяки цьому я щодня стаю сильнішою і витривалішою. Особливість моделінгу полягає в тому, що у тебе є можливість побувати за лаштунками всіх красивих обкладинок і рекламних знімань, подорожувати світом і рекламувати бренди, на які в дитинстві дивилася із захватом».Нещодавно Катя приїхала з Milan Fashion Week. Дівчина їздила у Мілан не на певний показ, а на кастинги. Так потрапила на міланський тиждень моди, де працювала чотири дні.«Мені випала честь працювати там з дизайнеркою Юлією Федецькою з Луцька, а також із дизайнерами з Азербайджану, Грузії та Італії».Дівчина зізнається, що їй дуже подобається працювати у Європі. А от Китай вона не надто любить. Працює там, бо у Європі заробити важче. Там краще розвинена модельна індустрія, а тому й більша конкуренція.«У Китаї більше шансів, що ти повернешся додому не з порожніми кишенями. Більшість моделей їдуть в Китай з банальних міркувань – заробляти гроші. Але це дуже важка праця. Буває, працюєш сім днів поспіль без визначеного графіка, – каже вона. – Одне знімання може тривати від чотирьох до дванадцяти годин. Треба постійно працювати на підборах. У Китаї моделі рідко випадає честь працювати у взутті її розміру, зазвичай це туфлі на розмір або й на два менші».Агентство, яке приймає моделей у Китаї, надає для них житло та купує квитки. Щотижня виділяють гроші на кишенькові витрати. Однак усі ці гроші моделі згодом треба відпрацьовувати.«Починаємо заробляти з того часу, коли відпрацюємо витрачену на нас суму. Іноді важко відпрацювати гроші і ще й заробити. Усе залежить від сезону. Іноді є багато роботи і багато кастингів, іноді мало. Мій сезон – літо-осінь. Узимку я не працюю. Тоді у Китаї холодно, а якраз цієї пори розпочинається сезон суконь. Більшість таких знімань на вулиці. Я бережу своє здоров’я».Дівчина не носить підбори у повсякденному житті. Як і більшість моделей, не любить яскравий одяг, каже, що їй цього вистачає на роботі. Зазвичай Катя одягається в мас-маркеті. Носить на щодень базові речі, наприклад, однотонні светри та темні джинси скінні.«Зараз я не можу дозволити собі носити речі від Dolce&Gabbana чи від Christian Dior. Але впевнена, що у майбутньому, коли зароблятиму більше, вони обов’язково будуть у моєму гардеробі», – переконана модель.Каті Шелестюк 24 роки. Вона каже, що нині вік для моделі не має значення.«Моделлю можна бути і в 28 років, – каже Катя. – Головне – мати гарний здоровий вигляд, хорошу фігуру та бажання працювати. У Мілані я працювала з дівчатами, яким за 30. Це доказ, що вік не є перепоною».

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