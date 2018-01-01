«Корисна для людей літнього віку та має переваги для психіки»: Супрун розповіла, чому українцям варто займатися йогою

Уляна Супрун розповіла, про переваги занять йогою.



Про те, кому буде корисною така фізична активність, головний лікар України



«Якщо ви не маєте планів на ці вихідні, подумайте про заняття йогою. Це чудовий варіант фізичної активності, що допомагає тримати тіло та розум в тонусі.



Йога має безліч напрямків та шкіл, втім в основному більшість практик включають вивчення технік дихання, медитації та різних динамічних та статичних позицій, що дозволяють впливати на безліч м‘язових груп. Водночас така активність має багато переваг для психічного здоров‘я.



Ось кілька з них:



- Допомагає боротись з болем у спині:



Результати великого систематичного огляду вказують, що йога — ефективний засіб для боротьби з болем в спині, що також допомагає залишатись рухливими людям з хронічним болем. В одному з досліджень люди з болем у спині, які 24 тижні протягом 90 хвилин займались йогою, в середньому зменшили відчуття болю на 56%.

Зокрема йогу радять і в клінічних рекомендаціях для людей з болем в спині.



Якщо маєте біль в спині, для початку проконсультуйтесь зі своїм лікарем чи заняття йогою хороша опція для вас залишатись рухливими. Або ж спробуйте кілька простих вправ, щоби відчути чи це не викликає відчуття дискомфорту та посилення болю.



- Допомагає боротись зі стресом:



Національне опитування в США показало понад 85% респондентів повідомили, що йога допомогла зменшити рівень стресу. Це відбувається шляхом зменшення гормону стресу кортизолу. А внаслідок дії ендорфінів ми почуваємось краще та щасливіше, коли практикуємо йогу.



- Покращує якість сну:



В тому ж опитуванні більше 55% людей, які займаються йогою, виявили, що це допомогло їм покращити сон. Зокрема поєднання фізичних вправ і технік дихання сприяє виділенню гормону мелатоніну, що виділяється вночі та допомагає нам засинати. Йога також має значний вплив на відчуття тривожності, стресу та хронічний біль, що зазвичай погіршують якість та тривалість сну.



- Покращує серцево-судинну систему:



Йога може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань так само, як і звичайні вправи, наприклад, швидка ходьба. Поєднання фізичної активності, дихання та медитації мають значний вплив на серцево-судинні фактори ризику.

До прикладу, виконання вправ для гнучкості м‘язів допомагає їм стати більш чутливими до інсуліну, що важливо для контролю цукру в крові, а техніки дихання дозволяють знизити артеріальний тиск.



- Заохочує більш збалансовано харчуватись:



Люди, які займаються йогою, більш уважно ставляться до свого харчування. Дослідники визначили, що практика йоги сприяє кращому усвідомленню відчуття власного тіла та контролю емоцій. Що допомагає, до прикладу, не заїдати стрес їжею чи в цілому усвідомлено ставитись до її споживання.



- Покращує баланс та координацію:



Заняття йогою покращують рівновагу, координацію та відчуття балансу, адже передбачають виконання контрольованих рухів, концентрацію уваги та статичні позиції. Зокрема йога може бути корисна для людей літнього віку, щоби зберігати рухливість та тренувати пропріоцепцію.



У багатьох людей йога асоціюється з високими духовними практиками, які важко інтегрувати у своє повсякденне життя. Втім це хороший вибір для занять фізичною активністю, що допомагає підвищити витривалість, зміцнити кістки й м’язи та стати більш гнучкими та рухливими.»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Українирозповіла, про переваги занять йогою.Про те, кому буде корисною така фізична активність, головний лікар України написала на своїй сторінці у Facebook.«Якщо ви не маєте планів на ці вихідні, подумайте про заняття йогою. Це чудовий варіант фізичної активності, що допомагає тримати тіло та розум в тонусі.Йога має безліч напрямків та шкіл, втім в основному більшість практик включають вивчення технік дихання, медитації та різних динамічних та статичних позицій, що дозволяють впливати на безліч м‘язових груп. Водночас така активність має багато переваг для психічного здоров‘я.Ось кілька з них:Результати великого систематичного огляду вказують, що йога — ефективний засіб для боротьби з болем в спині, що також допомагає залишатись рухливими людям з хронічним болем. В одному з досліджень люди з болем у спині, які 24 тижні протягом 90 хвилин займались йогою, в середньому зменшили відчуття болю на 56%.Зокрема йогу радять і в клінічних рекомендаціях для людей з болем в спині.Якщо маєте біль в спині, для початку проконсультуйтесь зі своїм лікарем чи заняття йогою хороша опція для вас залишатись рухливими. Або ж спробуйте кілька простих вправ, щоби відчути чи це не викликає відчуття дискомфорту та посилення болю.Національне опитування в США показало понад 85% респондентів повідомили, що йога допомогла зменшити рівень стресу. Це відбувається шляхом зменшення гормону стресу кортизолу. А внаслідок дії ендорфінів ми почуваємось краще та щасливіше, коли практикуємо йогу.В тому ж опитуванні більше 55% людей, які займаються йогою, виявили, що це допомогло їм покращити сон. Зокрема поєднання фізичних вправ і технік дихання сприяє виділенню гормону мелатоніну, що виділяється вночі та допомагає нам засинати. Йога також має значний вплив на відчуття тривожності, стресу та хронічний біль, що зазвичай погіршують якість та тривалість сну.Йога може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань так само, як і звичайні вправи, наприклад, швидка ходьба. Поєднання фізичної активності, дихання та медитації мають значний вплив на серцево-судинні фактори ризику.До прикладу, виконання вправ для гнучкості м‘язів допомагає їм стати більш чутливими до інсуліну, що важливо для контролю цукру в крові, а техніки дихання дозволяють знизити артеріальний тиск.Люди, які займаються йогою, більш уважно ставляться до свого харчування. Дослідники визначили, що практика йоги сприяє кращому усвідомленню відчуття власного тіла та контролю емоцій. Що допомагає, до прикладу, не заїдати стрес їжею чи в цілому усвідомлено ставитись до її споживання.Заняття йогою покращують рівновагу, координацію та відчуття балансу, адже передбачають виконання контрольованих рухів, концентрацію уваги та статичні позиції. Зокрема йога може бути корисна для людей літнього віку, щоби зберігати рухливість та тренувати пропріоцепцію.У багатьох людей йога асоціюється з високими духовними практиками, які важко інтегрувати у своє повсякденне життя. Втім це хороший вибір для занять фізичною активністю, що допомагає підвищити витривалість, зміцнити кістки й м’язи та стати більш гнучкими та рухливими.»

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