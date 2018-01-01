Зруйнований Любешів: показали сучасний стан архітектурних пам’яток міста. ФОТО
Сьогодні, 12:13
У мережі виклали фото історичних пам’яток Любешова, більшість з них - потребують реставрації.
Підбірку світлин зробив керівник політологічних та гуманітарних програм у Центр суспільного розвитку «Інтер-Акція» Валерій Фісун.
На фото - в'їзна брама та костел капуцинів XVIII ст.; келії монастиря піарів, 1684 рік.
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Підбірку світлин зробив керівник політологічних та гуманітарних програм у Центр суспільного розвитку «Інтер-Акція» Валерій Фісун.
На фото - в'їзна брама та костел капуцинів XVIII ст.; келії монастиря піарів, 1684 рік.
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