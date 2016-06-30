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У Володимирі багатодітна сім’я виграла 9 велосипедів

У Володимирі багатодітна сім’я виграла 9 велосипедів
Взявши участь у соціальному конкурсі, який організувала авіакомпанія KLM, багатодітна родина Мартинюків виграли дев’ять новеньких велосипедів.

У подружжя Віри та Анатолія Мартинюків підростають семеро дітей: трійня та дві двійні - пише Район.Володимир-Волинський.

Для участі в конкурсі потрібно було завантажити фото та коротко розповісти про свою сім'ю. Ось що написав Анатолій Мартинюк (подаємо допис без змін):

«Ми сім'я Мартинюків – 7 чудових малюків. Ось Естер, Роман і Саша – вони є ТРІЙНЯТА наші. Ще Софійка і Світланка – ці дівчатка є ДВІЙНЯТКА. І ще парочка ДВІЙНЯТ – Мирослава це і Марк! Ось така у нас сімейка невеличка, немаленька. Щирі, жваві і рухливі – ми, батьки, дуже щасливі, що і ТРІЙНЯ і ДВІЙНЯТА в нас – здоровенькі малята! Всім бажаєм людям щиро ми добра, здоров`я миру!!!»

У Володимирі багатодітна сім’я виграла 9 велосипедів



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Теги: багатодітна родина, приз
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