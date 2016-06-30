У Володимирі багатодітна сім’я виграла 9 велосипедів
Сьогодні, 12:49
Взявши участь у соціальному конкурсі, який організувала авіакомпанія KLM, багатодітна родина Мартинюків виграли дев’ять новеньких велосипедів.
У подружжя Віри та Анатолія Мартинюків підростають семеро дітей: трійня та дві двійні - пише Район.Володимир-Волинський.
Для участі в конкурсі потрібно було завантажити фото та коротко розповісти про свою сім'ю. Ось що написав Анатолій Мартинюк (подаємо допис без змін):
«Ми сім'я Мартинюків – 7 чудових малюків. Ось Естер, Роман і Саша – вони є ТРІЙНЯТА наші. Ще Софійка і Світланка – ці дівчатка є ДВІЙНЯТКА. І ще парочка ДВІЙНЯТ – Мирослава це і Марк! Ось така у нас сімейка невеличка, немаленька. Щирі, жваві і рухливі – ми, батьки, дуже щасливі, що і ТРІЙНЯ і ДВІЙНЯТА в нас – здоровенькі малята! Всім бажаєм людям щиро ми добра, здоров`я миру!!!»
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У подружжя Віри та Анатолія Мартинюків підростають семеро дітей: трійня та дві двійні - пише Район.Володимир-Волинський.
Для участі в конкурсі потрібно було завантажити фото та коротко розповісти про свою сім'ю. Ось що написав Анатолій Мартинюк (подаємо допис без змін):
«Ми сім'я Мартинюків – 7 чудових малюків. Ось Естер, Роман і Саша – вони є ТРІЙНЯТА наші. Ще Софійка і Світланка – ці дівчатка є ДВІЙНЯТКА. І ще парочка ДВІЙНЯТ – Мирослава це і Марк! Ось така у нас сімейка невеличка, немаленька. Щирі, жваві і рухливі – ми, батьки, дуже щасливі, що і ТРІЙНЯ і ДВІЙНЯТА в нас – здоровенькі малята! Всім бажаєм людям щиро ми добра, здоров`я миру!!!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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