Польські поліцейські завітали до Ковеля, аби вшанувати заглиблих під час Другої світової війни





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Делегацію очолили коменданти міст Варшави та Любліна. Правоохоронці із сусідньої держави прибули до Ковеля, щоб вшанувати память загиблих польських поліцейських в роки Другої світової війни. У складі делегації капелани Польської Православної та Римокатолицької церков.



Настоятель храму благочинний Ковельсько-Введенської округи протоієрей Василій Сергійчук мав нагоду перед польськими поліцейськими подякувати своєму давньому товаришу з Польщі отцю Мартіну (Marcin Gościk) за плідну співпрацю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники правоохороних органів сусідньої держави відвідали ковельський Введенський храм та вшанували загиблих під час війни земляків.Про це повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви.Делегацію очолили коменданти міст Варшави та Любліна. Правоохоронці із сусідньої держави прибули до Ковеля, щоб вшанувати память загиблих польських поліцейських в роки Другої світової війни. У складі делегації капелани Польської Православної та Римокатолицької церков.Настоятель храму благочинний Ковельсько-Введенської округи протоієрей Василій Сергійчук мав нагоду перед польськими поліцейськими подякувати своєму давньому товаришу з Польщі отцю Мартіну (Marcin Gościk) за плідну співпрацю.

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