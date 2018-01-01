Польські поліцейські завітали до Ковеля, аби вшанувати заглиблих під час Другої світової війни
Сьогодні, 14:50
Представники правоохороних органів сусідньої держави відвідали ковельський Введенський храм та вшанували загиблих під час війни земляків.
Про це повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви.
Делегацію очолили коменданти міст Варшави та Любліна. Правоохоронці із сусідньої держави прибули до Ковеля, щоб вшанувати память загиблих польських поліцейських в роки Другої світової війни. У складі делегації капелани Польської Православної та Римокатолицької церков.
Настоятель храму благочинний Ковельсько-Введенської округи протоієрей Василій Сергійчук мав нагоду перед польськими поліцейськими подякувати своєму давньому товаришу з Польщі отцю Мартіну (Marcin Gościk) за плідну співпрацю.
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Про це повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви.
Делегацію очолили коменданти міст Варшави та Любліна. Правоохоронці із сусідньої держави прибули до Ковеля, щоб вшанувати память загиблих польських поліцейських в роки Другої світової війни. У складі делегації капелани Польської Православної та Римокатолицької церков.
Настоятель храму благочинний Ковельсько-Введенської округи протоієрей Василій Сергійчук мав нагоду перед польськими поліцейськими подякувати своєму давньому товаришу з Польщі отцю Мартіну (Marcin Gościk) за плідну співпрацю.
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