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Польські поліцейські завітали до Ковеля, аби вшанувати заглиблих під час Другої світової війни

Польські поліцейські завітали до Ковеля, аби вшанувати заглиблих під час Другої світової війни
Представники правоохороних органів сусідньої держави відвідали ковельський Введенський храм та вшанували загиблих під час війни земляків.

Про це повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви.

Делегацію очолили коменданти міст Варшави та Любліна. Правоохоронці із сусідньої держави прибули до Ковеля, щоб вшанувати память загиблих польських поліцейських в роки Другої світової війни. У складі делегації капелани Польської Православної та Римокатолицької церков.

Настоятель храму благочинний Ковельсько-Введенської округи протоієрей Василій Сергійчук мав нагоду перед польськими поліцейськими подякувати своєму давньому товаришу з Польщі отцю Мартіну (Marcin Gościk) за плідну співпрацю.

Польські поліцейські завітали до Ковеля, аби вшанувати заглиблих під час Другої світової війни
Польські поліцейські завітали до Ковеля, аби вшанувати заглиблих під час Другої світової війни
Польські поліцейські завітали до Ковеля, аби вшанувати заглиблих під час Другої світової війни

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Теги: Ковель, поляки, поліція, пам'ять
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