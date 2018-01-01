Луцьк змагатиметься за звання «Молодіжної столиці України»





У Молодіжному центрі Волині активісти та представники місцевого самоврядування разом з молоддю вирішували, чи варто подаватись на конкурс «Молодіжна столиця України» -



Про те, чи може стати Луцьк молодіжною столицею, були різні думки, а от на запитання, чи варто брати участь, прозвучало одностайне «так».



«Це не ідея перемоги, а ідея гри», – наголосив керівник Молодіжного центру Волині Захар Ткачук.



Що таке «Молодіжна столиця України»?



Це конкурс, який проводиться для того, щоб визначити найуспішніші міста у сфері розвитку молодіжної політики. Конкурс проводять, аби популяризувати молодіжний рух, активізувати молодь і запровадити якісну молодіжну політику. Подібний конкурс проводять і в Європі.



«Досить часто чую, що молодь – це наше майбутнє. Ні. Молодь – це не майбутнє. Молодь – це сьогодення, вона є зараз і хоче «вже», – зазначила регіональна координаторка «Молодіжної столиці України» Анастасія Дем’янчук.



Ключовими критеріями щодо організації відбору в рамках національного конкурсу є політичний, соціально-економічний та культурний вимір.



Тобто, оцінюватимуть, насамперед , участь молоді у суспільно-політичному житті, зайнятість, працевлаштування, підприємництво, соціальну інклюзивність, освіту, а в культурному вимірі – творчість і глобалізацію.



Місто-переможець отримає чимало переваг і приверне увагу не тільки туристів, а й інвесторів.



Щоб взяти участь у конкурсі, регіональні координатори мають до 10 листопада провести зустрічі в містах області та подати заявку від міст. 25 листопада визначиться десятка кращих міст, які потраплять до другого туру і в грудні 2018 року оголосять результати.



Що отримає Луцьк?



Самоаналіз:

«Це не ідея перемоги, а ідея гри. Тому що коли ви подаєтеся, ви реально бачите своє місто», переконує керівник Молодіжного центру Волині Захар Ткачук.



На його думку, якщо податися на конкурс, то можна буде зі сторони побачити місто таким, як воно є. Хоч кожне місто й буде показувати все краще, та оцінка інших людей дозволить зробити критичний самоаналіз.



Гроші:

Орендовані зали для проведення конкурсів, інші витрати, пов’язані з їх проведенням підуть у місцевий бюджет. Крім цього, цілий рік до міста буде прикута увага донорів.



Брендинг:

Місто зайвий раз побачать, звернуть на нього увагу. Конкурс допоможе активізувати молодь Луцька та підштовхне до практичних дій.



У разі виграшу, в Луцьку проведуть Всеукраїнський молодіжний форум. Буде промоція міста як у межах України, так і на Європейському рівні.



Також місту допоможуть у поданні заявки на конкурс «Європейська молодіжна столиця». Ще один плюс – місто підвищить свій рівень туристичної привабливості.



Звідки взяти гроші?



Всеукраїнський молодіжний форум повністю оплачує міністерство. На решту заходів треба буде шукати спонсорів.



За словами Захара Ткачука, в Луцьку є конкретні люди, які «дивляться трохи далі свого носа», та поки що таких людей мало.



«Як на мене, великий бізнес, люди, які мають більші корпорації, я не бачу від них цілеспрямованої підтримки молодих людей в їх становленні. Хіба це буде переведено в політичній площині, гарні фотографії і так далі», – зазначив Захар Ткачук.



Козир Луцька – «політичний вимір»



У Луцька – великий потенціал у політичному вимірі конкурсу. На це звертають увагу, і начальник відділу департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Катерина Шкльода, і керівник «Молодіжного центру Волині» Захар Ткачук, і керівник «Луцької молодіжної ради» Дем’ян Петрик.



Тут йдеться, передусім, про новостворену «Луцьку молодіжну раду». Її створили за таким зразком, що й інші області України беруть приклад.



«Максимально демократично це було і поза якимись бюрократичними схемами. У нас є багато ідей і практик, які визнані кращими по всій Україні», – зауважила Катерина Шкльода.



«Нічого для молоді без молоді»



Найбільшою проблемою успішної участі в конкурсі більшість учасників назвали низький рівень активізації молоді. Скільки молоді прийшло на цей захід, окрім організаторів, спікерів і журналістів, можна порахувати на пальцях.



«Всі говорять, що молодіжна політика має бути доказовою. Але в нас половина молоді хоче просто сидіти вдома, пити пиво, дивитись футбол. Сам статус «Молодіжної столиці може бути невеличким чарівним «пенделем», – відзначив Дем’ян Петрик.



Голова наглядової ради Молодіжного центру Волині Богдан Шиба каже, що факт чарівного «пенделя» має бути гаслом молодіжної роботи.



«Перемога в конкурсі має дати практичний результат. А він буде тоді, коли ми дуже реалістично оцінюватимемо наші стартові можливості», – сказав Богдан Шиба.



Гасло Міністерства молоді і спорту – «Нічого для молоді без молоді». Тож, щоб Луцьк ефективно взяв участь у конкурсі, потрібна небайдужість і активна позиція самої молоді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі активісти вважають, що обласний центр Волині повинен позмагатися за звання «Молодіжної столиці України».У Молодіжному центрі Волині активісти та представники місцевого самоврядування разом з молоддю вирішували, чи варто подаватись на конкурс «Молодіжна столиця України» - пише Район.Луцьк.Про те, чи може стати Луцьк молодіжною столицею, були різні думки, а от на запитання, чи варто брати участь, прозвучало одностайне «так».«Це не ідея перемоги, а ідея гри», – наголосив керівник Молодіжного центру ВолиніЦе конкурс, який проводиться для того, щоб визначити найуспішніші міста у сфері розвитку молодіжної політики. Конкурс проводять, аби популяризувати молодіжний рух, активізувати молодь і запровадити якісну молодіжну політику. Подібний конкурс проводять і в Європі.«Досить часто чую, що молодь – це наше майбутнє. Ні. Молодь – це не майбутнє. Молодь – це сьогодення, вона є зараз і хоче «вже», – зазначила регіональна координаторка «Молодіжної столиці України»Ключовими критеріями щодо організації відбору в рамках національного конкурсу є політичний, соціально-економічний та культурний вимір.Тобто, оцінюватимуть, насамперед , участь молоді у суспільно-політичному житті, зайнятість, працевлаштування, підприємництво, соціальну інклюзивність, освіту, а в культурному вимірі – творчість і глобалізацію.Місто-переможець отримає чимало переваг і приверне увагу не тільки туристів, а й інвесторів.Щоб взяти участь у конкурсі, регіональні координатори мають до 10 листопада провести зустрічі в містах області та подати заявку від міст. 25 листопада визначиться десятка кращих міст, які потраплять до другого туру і в грудні 2018 року оголосять результати.Самоаналіз:«Це не ідея перемоги, а ідея гри. Тому що коли ви подаєтеся, ви реально бачите своє місто», переконує керівник Молодіжного центру Волині Захар Ткачук.На його думку, якщо податися на конкурс, то можна буде зі сторони побачити місто таким, як воно є. Хоч кожне місто й буде показувати все краще, та оцінка інших людей дозволить зробити критичний самоаналіз.Гроші:Орендовані зали для проведення конкурсів, інші витрати, пов’язані з їх проведенням підуть у місцевий бюджет. Крім цього, цілий рік до міста буде прикута увага донорів.Брендинг:Місто зайвий раз побачать, звернуть на нього увагу. Конкурс допоможе активізувати молодь Луцька та підштовхне до практичних дій.У разі виграшу, в Луцьку проведуть Всеукраїнський молодіжний форум. Буде промоція міста як у межах України, так і на Європейському рівні.Також місту допоможуть у поданні заявки на конкурс «Європейська молодіжна столиця». Ще один плюс – місто підвищить свій рівень туристичної привабливості.Всеукраїнський молодіжний форум повністю оплачує міністерство. На решту заходів треба буде шукати спонсорів.За словами Захара Ткачука, в Луцьку є конкретні люди, які «дивляться трохи далі свого носа», та поки що таких людей мало.«Як на мене, великий бізнес, люди, які мають більші корпорації, я не бачу від них цілеспрямованої підтримки молодих людей в їх становленні. Хіба це буде переведено в політичній площині, гарні фотографії і так далі», – зазначив Захар Ткачук.У Луцька – великий потенціал у політичному вимірі конкурсу. На це звертають увагу, і начальник відділу департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Катерина Шкльода, і керівник «Молодіжного центру Волині» Захар Ткачук, і керівник «Луцької молодіжної ради» Дем’ян Петрик.Тут йдеться, передусім, про новостворену «Луцьку молодіжну раду». Її створили за таким зразком, що й інші області України беруть приклад.«Максимально демократично це було і поза якимись бюрократичними схемами. У нас є багато ідей і практик, які визнані кращими по всій Україні», – зауважила Катерина Шкльода.Найбільшою проблемою успішної участі в конкурсі більшість учасників назвали низький рівень активізації молоді. Скільки молоді прийшло на цей захід, окрім організаторів, спікерів і журналістів, можна порахувати на пальцях.«Всі говорять, що молодіжна політика має бути доказовою. Але в нас половина молоді хоче просто сидіти вдома, пити пиво, дивитись футбол. Сам статус «Молодіжної столиці може бути невеличким чарівним «пенделем», – відзначив Дем’ян Петрик.Голова наглядової ради Молодіжного центру Волинікаже, що факт чарівного «пенделя» має бути гаслом молодіжної роботи.«Перемога в конкурсі має дати практичний результат. А він буде тоді, коли ми дуже реалістично оцінюватимемо наші стартові можливості», – сказав Богдан Шиба.Гасло Міністерства молоді і спорту – «Нічого для молоді без молоді». Тож, щоб Луцьк ефективно взяв участь у конкурсі, потрібна небайдужість і активна позиція самої молоді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію