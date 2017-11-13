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У волинському санаторії відкрили реабілітаційне відділення для хворих на цукровий діабет

У волинському санаторії відкрили реабілітаційне відділення для хворих на цукровий діабет
В санаторії «Лісова пісня» запрацювало реабілітаційне відділення для хворих на цук­ровий діабет.

Це вже п’яте відділення реабілітації, яке функціонує при волинській здравниці - пише громадсько-політичне видання "Шацький край".

Донедавна там працювали післяінфарктне, після­інсу­льтне, посттравматичне та реабілітація учасників АТО.

У відділенні для хворих на діабет працюють висо­кокваліфіковані фахівці, які системно допомагають хворим і грамотно впли­вають на прояви хвороби, запобігають формуванню ускладнень, а головне, вико­ристовуючи природні ліку­вальні фактори курорту і найсучасніші методики, забезпечують реальний результат.

Також у санаторії днями відкрили другий реабілітаційний кабінет з надсучасним обладнанням, зокрема універсальною кабіною для підвісної терапії – для відновлення функцій опорно-рухового апарату хворих з травмами.

У волинському санаторії відкрили реабілітаційне відділення для хворих на цукровий діабет


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Теги: Лісова пісня, санаторій
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