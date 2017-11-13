У волинському санаторії відкрили реабілітаційне відділення для хворих на цукровий діабет
Сьогодні, 19:19
В санаторії «Лісова пісня» запрацювало реабілітаційне відділення для хворих на цукровий діабет.
Це вже п’яте відділення реабілітації, яке функціонує при волинській здравниці - пише громадсько-політичне видання "Шацький край".
Донедавна там працювали післяінфарктне, післяінсультне, посттравматичне та реабілітація учасників АТО.
У відділенні для хворих на діабет працюють висококваліфіковані фахівці, які системно допомагають хворим і грамотно впливають на прояви хвороби, запобігають формуванню ускладнень, а головне, використовуючи природні лікувальні фактори курорту і найсучасніші методики, забезпечують реальний результат.
Також у санаторії днями відкрили другий реабілітаційний кабінет з надсучасним обладнанням, зокрема універсальною кабіною для підвісної терапії – для відновлення функцій опорно-рухового апарату хворих з травмами.
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Це вже п’яте відділення реабілітації, яке функціонує при волинській здравниці - пише громадсько-політичне видання "Шацький край".
Донедавна там працювали післяінфарктне, післяінсультне, посттравматичне та реабілітація учасників АТО.
У відділенні для хворих на діабет працюють висококваліфіковані фахівці, які системно допомагають хворим і грамотно впливають на прояви хвороби, запобігають формуванню ускладнень, а головне, використовуючи природні лікувальні фактори курорту і найсучасніші методики, забезпечують реальний результат.
Також у санаторії днями відкрили другий реабілітаційний кабінет з надсучасним обладнанням, зокрема універсальною кабіною для підвісної терапії – для відновлення функцій опорно-рухового апарату хворих з травмами.
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