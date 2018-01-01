Ківерцівських пенсонерів вчили робити прикраси з макаронів





Захід відбувся у приміщенні Ківерцівської центральної районної бібліотеки, - повідомляють організатори на своїй сторінці у Facebook.



«Тему чергового засідання клубу «Зустрічі без прощань...» підказав календар. Напередодні Всесвітнього дня макаронів працівники районної бібліотеки для дорослих провели майстер-клас по виготовленню прикрас із макаронних виробів для інтер'єру.



За чашкою ароматного чаю переглянули відеоролики «Цікаві факти про макарони» та кулінарні рецепти», - розповідають організатори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні всесвітнього дня макаронів у Ківерцях провели майстер-клас по виготовленню прикрас із макаронних виробів для інтер'єру.Захід відбувся у приміщенні Ківерцівської центральної районної бібліотеки, - повідомляють організатори на своїй сторінці у Facebook.«Тему чергового засідання клубу «Зустрічі без прощань...» підказав календар. Напередодні Всесвітнього дня макаронів працівники районної бібліотеки для дорослих провели майстер-клас по виготовленню прикрас із макаронних виробів для інтер'єру.За чашкою ароматного чаю переглянули відеоролики «Цікаві факти про макарони» та кулінарні рецепти», - розповідають організатори.

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