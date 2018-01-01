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Ківерцівських пенсонерів вчили робити прикраси з макаронів

Ківерцівських пенсонерів вчили робити прикраси з макаронів
Напередодні всесвітнього дня макаронів у Ківерцях провели майстер-клас по виготовленню прикрас із макаронних виробів для інтер'єру.

Захід відбувся у приміщенні Ківерцівської центральної районної бібліотеки, - повідомляють організатори на своїй сторінці у Facebook.

«Тему чергового засідання клубу «Зустрічі без прощань...» підказав календар. Напередодні Всесвітнього дня макаронів працівники районної бібліотеки для дорослих провели майстер-клас по виготовленню прикрас із макаронних виробів для інтер'єру.

За чашкою ароматного чаю переглянули відеоролики «Цікаві факти про макарони» та кулінарні рецепти», - розповідають організатори.


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Теги: Ківерці, бібліотека, пенсонери
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