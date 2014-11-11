Лучан запрошують на презентацію піділіткового фентезі





Зустріч відбудеться у У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва - повідомляють організатори заходу.



Бібліотека разом із українською письменницею Орестою Осійчук запрошують на інноваційні уроки читання та сучасної української літератури.

Наразі триває запис класів на листопад.







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