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Лучан запрошують на презентацію піділіткового фентезі

Лучан запрошують на презентацію піділіткового фентезі
Українська письменниця Ореста Осійчук презентує у Луцьку роман-фентезі «Айхо, або Подорож до початку».

Зустріч відбудеться у У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва - повідомляють організатори заходу.

Бібліотека разом із українською письменницею Орестою Осійчук запрошують на інноваційні уроки читання та сучасної української літератури.
Наразі триває запис класів на листопад.

Лучан запрошують на презентацію піділіткового фентезі


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Теги: Книги, презентація, бібліотека
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