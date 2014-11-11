Лучан запрошують на презентацію піділіткового фентезі
Сьогодні, 18:40
Українська письменниця Ореста Осійчук презентує у Луцьку роман-фентезі «Айхо, або Подорож до початку».
Зустріч відбудеться у У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва - повідомляють організатори заходу.
Бібліотека разом із українською письменницею Орестою Осійчук запрошують на інноваційні уроки читання та сучасної української літератури.
Наразі триває запис класів на листопад.
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Зустріч відбудеться у У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва - повідомляють організатори заходу.
Бібліотека разом із українською письменницею Орестою Осійчук запрошують на інноваційні уроки читання та сучасної української літератури.
Наразі триває запис класів на листопад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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