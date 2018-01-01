Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 жовтня





Володимир-Волинський район

09:00 - 17:00

с. Галинівка: вул. Центральна 19-39, Хмелева, Львівська (ТОВ „Екополь – Волинський” с. Галинівка вул. Центральна );



с. Коритниця – повністю (ДП „Вол.-Волинське лісомисливське господарство” Лісокомплекс с. Ішов; СГ ТзОВ „Буг” Комплекс КТП-257; ПрАТ „МТС Україна” БС с. Коритниця; Устилузьке СТ магазин с. Коритниця; Вол.-Волинське ТМО ФАП с. Коритниця; Агрофірма „Вол. сади” КТП-302; військова частина 2144 Застава Коритниця);



с. Кладнів (ПТМ „Вол.-Волинськтеплокомуненерго” котельня вул. Луцька, 146; ТзОВ „Астеліт” БС вул. Луцька, 146; Вол.-Вол. спеціальна ЗОШІ І-ІІІ ст.. Школа – інтернат вул. Луцька, 146Г);



м. Володимир-Волинський: вул. Зимнівська 2-26, І.Гонти, Довженка, М.Кривоноса, вул. Озерна, Цинкаловського, 2-6, Миколаївська, 16,18, Озерна, 12 (ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А).



Горохівський район

09:00-17:00



с. Буркачі: вул. Зелена.



Іваничівський район

10:00-13:30



с. Трубки на вул. 50-р Жовтня 80-102



Камінь-Каширський район

09:30 – 17:00



с.Залісся, вул. Радянська, вул.. Лісна ()ПП Павліч Б.М., Церква;

с.Малі Голоби, вул.. Центральна (Школа).



Ківерцівський район

10:00-15:00



м.Ківерці: вул.Прилісна,буд.2-24,/парні/,буд.1-33/непарні, вул.Смолярня,вул.Яворницького,2,вул.Прилісна,буд.26-56 парні/,буд.35-57/непарні/вул.45 років Перемоги, Прилісна /частково.



Ковельський район

9:00-17:00



м. Ковель, вул. Жукова, вул. Гончара, вул. Чигиринська, вул. Стуса,

вул. Миколайчука.



Локачинський район





с.Холопичі вул.Кисилинська, Нова, вул.Л.Українки, вул.Центральна.



Луцький район

10:00 – 16:00



смт.Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська.



Любешівський район

10:00-17:00



с. Люб’язь (частково), с. Дольськ, с. Хоцунь;

с. Ветли, вул. Пісочна;

с. Велика Глуша, вул. Лугова, Шевченка, Молодіжна, Янівка.





місто Нововолинськ

09:00-17:00



вул.К.Ольги, 2-18, вул.Чехова, 1-21, вул.Чайковського, 1-31, вул.Маяковського, 25-56, вул.О.Пчілки, 10-34, вул.А.Кримського, 25-46, вул.Стуса, 28-40.



Рожищенський район

9:00-17:00



м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру

с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.



Старовижівський район

10:00-17:00

с Рудня вул: Лугова.



Турійський район

11:00-14:00



с.Відути

смт. Луків, вул.Сміденська;

с.Новосілки;

с.Вербичне;

с.Перевісся.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 29 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.09:00 - 17:00с. Галинівка: вул. Центральна 19-39, Хмелева, Львівська (ТОВ „Екополь – Волинський” с. Галинівка вул. Центральна );с. Коритниця – повністю (ДП „Вол.-Волинське лісомисливське господарство” Лісокомплекс с. Ішов; СГ ТзОВ „Буг” Комплекс КТП-257; ПрАТ „МТС Україна” БС с. Коритниця; Устилузьке СТ магазин с. Коритниця; Вол.-Волинське ТМО ФАП с. Коритниця; Агрофірма „Вол. сади” КТП-302; військова частина 2144 Застава Коритниця);с. Кладнів (ПТМ „Вол.-Волинськтеплокомуненерго” котельня вул. Луцька, 146; ТзОВ „Астеліт” БС вул. Луцька, 146; Вол.-Вол. спеціальна ЗОШІ І-ІІІ ст.. Школа – інтернат вул. Луцька, 146Г);м. Володимир-Волинський: вул. Зимнівська 2-26, І.Гонти, Довженка, М.Кривоноса, вул. Озерна, Цинкаловського, 2-6, Миколаївська, 16,18, Озерна, 12 (ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А).09:00-17:00с. Буркачі: вул. Зелена.10:00-13:30с. Трубки на вул. 50-р Жовтня 80-10209:30 – 17:00с.Залісся, вул. Радянська, вул.. Лісна ()ПП Павліч Б.М., Церква;с.Малі Голоби, вул.. Центральна (Школа).10:00-15:00м.Ківерці: вул.Прилісна,буд.2-24,/парні/,буд.1-33/непарні, вул.Смолярня,вул.Яворницького,2,вул.Прилісна,буд.26-56 парні/,буд.35-57/непарні/вул.45 років Перемоги, Прилісна /частково.9:00-17:00м. Ковель, вул. Жукова, вул. Гончара, вул. Чигиринська, вул. Стуса,вул. Миколайчука.с.Холопичі вул.Кисилинська, Нова, вул.Л.Українки, вул.Центральна.10:00 – 16:00смт.Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська.10:00-17:00с. Люб’язь (частково), с. Дольськ, с. Хоцунь;с. Ветли, вул. Пісочна;с. Велика Глуша, вул. Лугова, Шевченка, Молодіжна, Янівка.09:00-17:00вул.К.Ольги, 2-18, вул.Чехова, 1-21, вул.Чайковського, 1-31, вул.Маяковського, 25-56, вул.О.Пчілки, 10-34, вул.А.Кримського, 25-46, вул.Стуса, 28-40.9:00-17:00м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Мирус.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.10:00-17:00с Рудня вул: Лугова.11:00-14:00с.Відутисмт. Луків, вул.Сміденська;с.Новосілки;с.Вербичне;с.Перевісся.

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