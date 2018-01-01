У Луцьку виступив найкращий рок-гурт світу. ФОТО
Сьогодні, 21:16
В обласному центрі Волині відбувся концерт донецкого музичного гурту Sinoptik.
Грали музиканти в пивному клубі «Майдан» у суботу, 27 жовтня - повідомляє "Перший".
ДОВІДКОВО:
SINOPTIK — український рок-гурт, що грає в стилях психоделічний рок, стоунер-рок, альтернативний рок, створений 2012 року в місті Донецьку[1]. Мають 4 студійні альбоми, з 2014 року виконують пісні виключно англійською мовою.
У 2016 отримали титул Найкращий новий рок-гурт світу, здобувши перемогу на Global Battle Of The Bands.
Цього ж року гурт виступив на розігріві Океану Ельзи і Мериліна Менсона.
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Грали музиканти в пивному клубі «Майдан» у суботу, 27 жовтня - повідомляє "Перший".
ДОВІДКОВО:
SINOPTIK — український рок-гурт, що грає в стилях психоделічний рок, стоунер-рок, альтернативний рок, створений 2012 року в місті Донецьку[1]. Мають 4 студійні альбоми, з 2014 року виконують пісні виключно англійською мовою.
У 2016 отримали титул Найкращий новий рок-гурт світу, здобувши перемогу на Global Battle Of The Bands.
Цього ж року гурт виступив на розігріві Океану Ельзи і Мериліна Менсона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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