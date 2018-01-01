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У Луцьку виступив найкращий рок-гурт світу. ФОТО

У Луцьку виступив найкращий рок-гурт світу. ФОТО
В обласному центрі Волині відбувся концерт донецкого музичного гурту Sinoptik.

Грали музиканти в пивному клубі «Майдан» у суботу, 27 жовтня - повідомляє "Перший".


ДОВІДКОВО:

SINOPTIK — український рок-гурт, що грає в стилях психоделічний рок, стоунер-рок, альтернативний рок, створений 2012 року в місті Донецьку[1]. Мають 4 студійні альбоми, з 2014 року виконують пісні виключно англійською мовою.

У 2016 отримали титул Найкращий новий рок-гурт світу, здобувши перемогу на Global Battle Of The Bands.

Цього ж року гурт виступив на розігріві Океану Ельзи і Мериліна Менсона.


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Теги: концерт, рок-музика
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