«Завжди Вам раді»: у Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО

У Луцьку вчергове виявили нічну наливайку.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Відомо, що адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час інспектори склали на продавця торгівельного закладу, який розміщений на зупинці громадського транспорту «Тубдиспансер» на вулиці Львівській.Жінка продала покупцю вино в період, коли вона не мала права цього робити.Нагадаємо, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. Адже у місті діє рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».