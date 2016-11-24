«Завжди Вам раді»: у Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
Сьогодні, 22:01
У Луцьку вчергове виявили нічну наливайку.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Відомо, що адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час інспектори склали на продавця торгівельного закладу, який розміщений на зупинці громадського транспорту «Тубдиспансер» на вулиці Львівській.
Жінка продала покупцю вино в період, коли вона не мала права цього робити.
Нагадаємо, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. Адже у місті діє рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Відомо, що адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час інспектори склали на продавця торгівельного закладу, який розміщений на зупинці громадського транспорту «Тубдиспансер» на вулиці Львівській.
Жінка продала покупцю вино в період, коли вона не мала права цього робити.
Нагадаємо, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. Адже у місті діє рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
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