Послухався Путіна: чоловік пояснив, чому зарізав 9-річного сина
Сьогодні, 01:07
Житель Мелітополя заявив, що вбив власного сина "за наказом Путіна".
Правоохоронці кажуть, що обвинувачений психічно хворий і скоїв злочин під час нападу шизофренії. Під час допиту в поліції та в суді вбивця поводився неадекватно, давав незрозумілі покази. Зокрема, говорив, що вбивство йому наказав зробити Путін, - пише Gazeta.ua з посиланням на РІА Мелітополь.
Розповіді сусідів про вбивцю різняться. Деякі вказують, що чоловік був алкоголіком і наркоманом. Інші, - що був хорошим батьком.
Кажуть, син останнім часом жив з ним, а мати вбитої дитини навідувалась рідко. У неадекватному стані вони вбивцю раніше взагалі не бачили.
Інцидент стався 16 жовтня в одному з приватних будинків в Мелітополі. У поліцію надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них привезли хлопчика 2009 року народження з ножовими пораненнями грудної клітини. Як з'ясувалося, ножові поранення хлопцеві завдав його батько. Відзначається, що в цей момент дитина спала. Потім чоловік намагався накласти на себе руки.
У результаті хлопчик помер, його батько перебуває під вартою.
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Правоохоронці кажуть, що обвинувачений психічно хворий і скоїв злочин під час нападу шизофренії. Під час допиту в поліції та в суді вбивця поводився неадекватно, давав незрозумілі покази. Зокрема, говорив, що вбивство йому наказав зробити Путін, - пише Gazeta.ua з посиланням на РІА Мелітополь.
Розповіді сусідів про вбивцю різняться. Деякі вказують, що чоловік був алкоголіком і наркоманом. Інші, - що був хорошим батьком.
Кажуть, син останнім часом жив з ним, а мати вбитої дитини навідувалась рідко. У неадекватному стані вони вбивцю раніше взагалі не бачили.
Інцидент стався 16 жовтня в одному з приватних будинків в Мелітополі. У поліцію надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них привезли хлопчика 2009 року народження з ножовими пораненнями грудної клітини. Як з'ясувалося, ножові поранення хлопцеві завдав його батько. Відзначається, що в цей момент дитина спала. Потім чоловік намагався накласти на себе руки.
У результаті хлопчик помер, його батько перебуває під вартою.
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