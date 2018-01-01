Волинська телеведуча розповіла, для кого створили «Школу свідомого громадянина»

Відома луцька телеведуча та координаторка проекту «Школа свідомого громадянина»розповіла, для чого створили проект та чому він зміг об'єднати чимало цікавих особистостей.Про це Падалко написала на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, масштабний освітній проект «Школа свідомого громадянина» ініцювали учасники Громадянського Руху «СВІДОМІ».«Чому успішні та відомі світу сього «оголюють» свої душі на нашому проекті та для чого вони це роблять? Короткий флешбек. Майже рік тому ми розпочали Школу свідомого громадянина. Ми планували декілька форматів для цього проекту: це відкриті лекції, дводенні інтенсиви та тренінги і відеопереклади потужних спітчів. Але найкрутішим вийшов той формат, який ми навіть на той час ще й не уявляли. Це формат Public talks - публічних інтерв`ю, які розкривають людей з абсолютно інших сторін. Ми показуємо їх у зовсім інших життєвих ситуаціях та обставинах, не у таких, яких всі звикли їх бачити», — написала Галина Падалко.«Суворі відповідальні керівники плачуть, говорячи найсокровенніші для себе речі, а власники успішних бізнесів перетворюються на маленьких хлопчаків та дівчаток, згадуючи історії зі свого безтурботного дитинства. Успішні та відомі «оголюють» свою душу в наших руках, розказують про найболючіші гулі та мозолі, нездійснені сподівання та несподівані мрії. Це все наскільки чесно і наскільки true, що складається враження, що ти сидиш не у кінозалі «Multiplex», а з ними на кухні... Це унікальні миті, коли іде переоцінка свідомості, коли сумніви борються з натхненням, а тіло вщент вкривається мурашками...»«Для чого ми це все робимо? Для ВАС! Для того, щоб ви не допускали помилок наших гостей, щоб черпати в них натхнення, досвід, дізнавалися про те, які чинники допомагали їм стати тими, ким вони зараз є! Ми дуже хочемо, щоб в нашому місті було багато успішних та соціально-відповідальних людей!Це без сумніву — наша місія! І ми впевненими кроками ідемо нею! І я щаслива, що знайшла її в своєму житті!»За словами телеведучої, усе це було би неможливим без її колег з Громадянського Руху «СВІДОМІ» та людини, яка зініціювала це все"Дякуюта всій нашій свідомій банді! «Лупаймо цю скалу!» І у нас обов`язково все вийде! Захоплююсь вами!» — завершила допис Галина Падалко.