29 жовтня на Волині: гортаючи календар

Ольга Яблонська (на фото), кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та історії зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



Також іменини в письменника Олександра Шуміліна.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



За православним календарем 29 жовтня іменини відзначають Олексій (Алексій), Афродисий, Георгій, Дометий, Домнин, Євгеній, Євпраксія, Іван (Іоанн), Леонтій, Терентій.



На Волині 29 жовтня у 1963 році в селі Литовеж поблизу Нововолинська стала працювати шахта №9.



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