У Луцьку зариблюватимуть Стир





Про це повідомляють у соцмережі Facebook.



Відомо, що рибу випускатимуть у річку приблизно о 13 годині під мостом на вулиці Ковельській.



Рибалки робитимуть це з метою збільшити популяцію різних видів риб у природніх водоймах і мають намір зробити акцію щорічною. Наразі ж вони своїми силами зібрали понад 30 тисяч гривень, аби купити мальків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині 29 жовтня рибалки-любителі зариблюватимуть річку Стир.Про це повідомляють у соцмережі Facebook.Відомо, що рибу випускатимуть у річку приблизно о 13 годині під мостом на вулиці Ковельській.Рибалки робитимуть це з метою збільшити популяцію різних видів риб у природніх водоймах і мають намір зробити акцію щорічною. Наразі ж вони своїми силами зібрали понад 30 тисяч гривень, аби купити мальків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію