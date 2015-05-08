У Луцьку зариблюватимуть Стир
Сьогодні, 02:01
В обласному центрі Волині 29 жовтня рибалки-любителі зариблюватимуть річку Стир.
Про це повідомляють у соцмережі Facebook.
Відомо, що рибу випускатимуть у річку приблизно о 13 годині під мостом на вулиці Ковельській.
Рибалки робитимуть це з метою збільшити популяцію різних видів риб у природніх водоймах і мають намір зробити акцію щорічною. Наразі ж вони своїми силами зібрали понад 30 тисяч гривень, аби купити мальків.
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Про це повідомляють у соцмережі Facebook.
Відомо, що рибу випускатимуть у річку приблизно о 13 годині під мостом на вулиці Ковельській.
Рибалки робитимуть це з метою збільшити популяцію різних видів риб у природніх водоймах і мають намір зробити акцію щорічною. Наразі ж вони своїми силами зібрали понад 30 тисяч гривень, аби купити мальків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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