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У Луцьку зариблюватимуть Стир

У Луцьку зариблюватимуть Стир
В обласному центрі Волині 29 жовтня рибалки-любителі зариблюватимуть річку Стир.

Про це повідомляють у соцмережі Facebook.

Відомо, що рибу випускатимуть у річку приблизно о 13 годині під мостом на вулиці Ковельській.

Рибалки робитимуть це з метою збільшити популяцію різних видів риб у природніх водоймах і мають намір зробити акцію щорічною. Наразі ж вони своїми силами зібрали понад 30 тисяч гривень, аби купити мальків.

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Теги: риба, мальок, Луцьк
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