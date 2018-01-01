Автомобілісти-порушники влаштували аншлаг у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 07:34
На вихідних, що минули, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки автомобілісти-порушники вкотре влаштували аншлаг.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Муніципали повідомляють, що на алеї, яка веде від вулиці Глушець до зоопарку, ніде було яблуку впасти. Було чимало машин, які залишили на зеленій зоні з порушеннями «Правил благоустрою міста Луцька».
«Водії забувають, що неподалік знаходиться місце для паркування автомобілів та прямують в парк», - пишуть муніципали.
Тож усі порушники не залишились без уваги інспекторів департаменту муніципальної варти Луцька та отримали адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Муніципали повідомляють, що на алеї, яка веде від вулиці Глушець до зоопарку, ніде було яблуку впасти. Було чимало машин, які залишили на зеленій зоні з порушеннями «Правил благоустрою міста Луцька».
«Водії забувають, що неподалік знаходиться місце для паркування автомобілів та прямують в парк», - пишуть муніципали.
Тож усі порушники не залишились без уваги інспекторів департаменту муніципальної варти Луцька та отримали адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Парковку зробіть йолупи
Останні новини
Автомобілісти-порушники влаштували аншлаг у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 07:34
Луцький театр здобув гран-прі Міжнародного фестивалю
Сьогодні, 06:40
Відрізали вуха і віддавали собакам: росіянин зі спільниками по-звірячому вбив українців
Сьогодні, 04:23
У Луцьку зариблюватимуть Стир
Сьогодні, 02:01
Послухався Путіна: чоловік пояснив, чому зарізав 9-річного сина
Сьогодні, 01:07