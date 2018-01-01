Автомобілісти-порушники влаштували аншлаг у луцькому парку. ФОТО

На вихідних, що минули, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки автомобілісти-порушники вкотре влаштували аншлаг.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Муніципали повідомляють, що на алеї, яка веде від вулиці Глушець до зоопарку, ніде було яблуку впасти. Було чимало машин, які залишили на зеленій зоні з порушеннями «Правил благоустрою міста Луцька».«Водії забувають, що неподалік знаходиться місце для паркування автомобілів та прямують в парк», - пишуть муніципали.Тож усі порушники не залишились без уваги інспекторів департаменту муніципальної варти Луцька та отримали адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.