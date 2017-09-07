Луцький театр здобув гран-прі Міжнародного фестивалю

Луцький театр «ГаРмИдЕр» здобув гран-прі Міжнародного театрального фестивалю «ЛіхтArt», що відбувся у Рівному.Про це повідомляють на сторінці театру у Facebook.«А ще отримали відзнаку «За вірність творчому методу Леся Курбаса», що викликає не менший трепет, ніж головна нагорода фестивалю», – повідомляють актори.Відомо, що у конкурсній програмі в Рівному взяли участь 20 колективів зі всієї України, а також театри із Польщі та Словаччини.«Щиро дякуємо за таку високу оцінку нашої казки-притчі «Змій» журі. Дякуємо театрам за емоції від переглянутих спектаклів. І звісно ж, висловлюємо вдячність організаторам за можливість поділитися та збагатитися!» – зазначають гармидерівці.