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Луцький театр здобув гран-прі Міжнародного фестивалю

Луцький театр здобув гран-прі Міжнародного фестивалю
Луцький театр «ГаРмИдЕр» здобув гран-прі Міжнародного театрального фестивалю «ЛіхтArt», що відбувся у Рівному.

Про це повідомляють на сторінці театру у Facebook.

«А ще отримали відзнаку «За вірність творчому методу Леся Курбаса», що викликає не менший трепет, ніж головна нагорода фестивалю», – повідомляють актори.

Відомо, що у конкурсній програмі в Рівному взяли участь 20 колективів зі всієї України, а також театри із Польщі та Словаччини.

«Щиро дякуємо за таку високу оцінку нашої казки-притчі «Змій» журі. Дякуємо театрам за емоції від переглянутих спектаклів. І звісно ж, висловлюємо вдячність організаторам за можливість поділитися та збагатитися!» – зазначають гармидерівці.

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Теги: театр, Луцьк, Гармидер
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