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Синоптики обіцяють значне потепління по Україні

Синоптики обіцяють значне потепління по Україні
29 жовтня в Україні буде без опадів. Синоптики обіцяють місцями до 23 градусів тепла.

Уранці в західних та центральних областях подекуди туман, – йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, передає ТСН.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вдень 15-20°С, у південній частині та на Закарпатті місцями 21-23°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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