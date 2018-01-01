Синоптики обіцяють значне потепління по Україні





Уранці в західних та центральних областях подекуди туман, – йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, передає



Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вдень 15-20°С, у південній частині та на Закарпатті місцями 21-23°С.

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