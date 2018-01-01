Синоптики обіцяють значне потепління по Україні
Сьогодні, 08:24
29 жовтня в Україні буде без опадів. Синоптики обіцяють місцями до 23 градусів тепла.
Уранці в західних та центральних областях подекуди туман, – йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, передає ТСН.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вдень 15-20°С, у південній частині та на Закарпатті місцями 21-23°С.
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Уранці в західних та центральних областях подекуди туман, – йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, передає ТСН.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вдень 15-20°С, у південній частині та на Закарпатті місцями 21-23°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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