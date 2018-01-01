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У Луцьку просять встановити світлофор

У Луцьку просять встановити світлофор
Лучанин просить встановити світлофор між Луцькою міською дитячою поліклінікою та Центром науково-технічної творчості учнівської молоді.

Відповідну петицію зареєстрував Сергій Хомінський.

«На вулиці В'ячеслава Чорновола розміщується відразу два заклади, "клієнтами" яких є діти, зокрема й зовсім маленькі. Йдеться про Луцьку міську дитячу поліклініку та Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

Свого часу вулиця В'ячеслава Чорновола не відзначалася аж таким інтенсивним рухом. Проте після того, як поклали якісне дорожнє покриття до вулиці Карпенка-Карого, а також проклали нову дорогу вулицями Агатангела Кримського та В'ячеслава Липинського, ситуація кардинально змінилася», – йдеться у тексті петиції.

«Нині "Чорновола" – це одна з найшвидкісніших та найзавантаженіших магістралей міста, яку більшість водіїв прогнуть "проскочити", щосили тиснучи педаль газу й не надто зважаючи на дітлахів, які поспішають на гуртки, або ж до лікаря.

Навпроти Луцької міської дитячої поліклініки та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді ще бозна-коли були облаштовані "зебри" (і в часи малоінтенсивного руху їх цілком вистачало).

Нині ж назріла нагальна потреба встановити навпроти цих закладів світлофори та якісне освітлення, оскільки тисячі дітей щодня наражаються на смертельну небезпеку!» – пише Сергій Хомінський.

Також він зазначив, що необхідно встановити ще один світлофор – між цими ж будівлями закладами на вулиці Ветеранів.

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Теги: петиція, Луцьк, світлофор
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