Дитина атовця з Волині чекає на сюрпризи до дня народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Дев’ять років незабаром виповниться, ще одній іменинниці із числа діток Небесного Легіону. Оксана - найстарша донька, учасника бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий День народження середнього сина Олександра (двоє чудових дівчаток Оксана та Юля – доньки Миколи від першого шлюбу; у другому ж шлюбі Микола встиг нажити двох маленьких козаків та виховував доньку дружини від першого шлюбу – Олену), батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося, і 23.12.2017 р. чоловік помер. І хоча Микола з Анею розійшлися, ще коли Оксаночці виповнилося 2 рочки, та все ж дівчинка дуже любила батька і частенько з ним спілкувалася. Тому важко передати той стрес, який вона пережила, дізнавшись про втрату (що вже й говорити, коли у 8-мирічної дитини почалися проблеми з тиском і постійні головні болі).Зараз Оксана ходить до 3-А класу однієї із луцьких шкіл, де навчається у своє задоволення, адже процес навчання повсякчас цікавий та пізнавальний. А ще, як каже сама іменинниця, у неї найкраща вчителька у світі. Оксана є гуманітарієм (зі слів мами), тому й улюбленими предметами для неї є літературне читання та музика. Найскладніше ж дівчинці вдаються заняття з фізкультури.Другим таким місцем (після школи), де наша іменинниця почувається, як риба у воді, є творча студія Наталії Журавльової. Уже четвертий рік Оксана успішно підкорює нові горизонти, займаючись театральним мистецтвом, і другий рік учиться вокалу. А Наталія Миколаївна, хоча й вимоглива, та завжди знаходить час, аби розважитися разом з дітьми. Викладачі гарно відгукуються про дівчинку, кажуть, що у неї є задатки, майже досконалий слух та вона вміє гарно інтонувати. Отож, цілком природньо, що розвивати такий талант просто необхідно. І хоча іменинниця ще не вирішила, ким би хотіла стати у майбутньому, та все ж заняття у творчій студії направленні на соціальну активність підопічних, а тому дадуть змогу вільно спілкуватися з однолітками і не тільки, не боятися публічних виступів. А це уже неабиякий плюс на шляху до успішної кар’єри.Не дивно, що Оксанка частенько прослуховує музичні композиції. Кумири як і в більшості змінюються чи не щотижня та зараз вона не перестає слухати гурт Антитіла, захоплюється творчістю Тараса Тополі, адже саме пісню "Бери своє" цього гурту вивчає на уроках вокалу.А от улюбленими героями нашої іменинниці є милі та кумедні відьмочки з книг Кейт Уманської за мотивами яких, вони ставили виставу у театральній студії, де займається дівчинка, і де у неї була одна з головних ролей відьмочки Глуздини.Оксанка щиро любить тварин, але тримати вдома котика чи собаку вона може, так як у матусі - алергія на шерсть. Однак вона успішно доглядає за своїм другом хом’ячком та маленькими рибками у акваріумі.Завдяки волонтерам, цього літа дівчинці вдалося відвідати Данію. «Подорож була дійсно королівською. Аквапарк, хатинки на деревах, Леголенд, розважальний центр Бабун Сіті назавжди залишаться у моїй пам’яті, як і нові друзі та найдобріші у світі волонтери», - не приховує захвату наша іменинниця. Та додає, що мріє побачити усі країни нашої планети, тож буде плідно для цього працювати. А ось запрошень у табори по Україні ще не отримувала, проте з величезним задоволенням декілька років поспіль відвідує заходи та розваги у Порт-Сіті, приурочені Дню захисту дітей. Бо ж яка дитина може встояти перед мультиками, катанням на роликах та різноманітними майстер-класами у компанії своїх друзів?!Матуся дівчинки, Анна Петрівна, є для доні справжнім прикладом життєвої сили та витримки, мужності та оптимізму. Вона одна виховувала своїх донечок майже з пелюшок і завжди намагалася дати їм усе необхідне, аби її красуні не були гіршими від інших діток, аби вчилися гарно у школі та займалися у позашкільних гуртках. Анна сама є творчою особистістю, тому привчає до творчості й дівчаток. Оксанка з молодшою сестричкою Юлею, у свою чергу, підтримують неньку, прибирають у дитячій кімнаті, миють посуд, завжди намагаються самостійно повчити уроки, аби матуся, коли прийде з роботи, могла відпочити. До речі, наша іменинниця, на правах старшої, іноді підказує Юлі, що тій не завжди до вподоби (різниця у віці в них незначна), але зазвичай дівчатка чудово миряться. Мама учить, що вони мусять бути подругами та підтримувати одна одну.Мама Анна додає, що вона працює менеджером з продажу торгової марки «Етнопрінт» та отримує частину пенсії по втраті годувальника, тому необхідним намагається дітей забезпечити сама. Проте є речі, фінансів на які завжди бракує. Тому мама буде вдячна за будь-який сюрприз, листівочку чи корисну річ, подаровану її красуні.