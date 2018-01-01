Дитина атовця з Волині чекає на сюрпризи до дня народження
Сьогодні, 09:19
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Дев’ять років незабаром виповниться Оксаночці Циплюк, ще одній іменинниці із числа діток Небесного Легіону. Оксана - найстарша донька Циплюка Миколи Павловича, учасника бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий День народження середнього сина Олександра (двоє чудових дівчаток Оксана та Юля – доньки Миколи від першого шлюбу; у другому ж шлюбі Микола встиг нажити двох маленьких козаків та виховував доньку дружини від першого шлюбу – Олену), батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося, і 23.12.2017 р. чоловік помер. І хоча Микола з Анею розійшлися, ще коли Оксаночці виповнилося 2 рочки, та все ж дівчинка дуже любила батька і частенько з ним спілкувалася. Тому важко передати той стрес, який вона пережила, дізнавшись про втрату (що вже й говорити, коли у 8-мирічної дитини почалися проблеми з тиском і постійні головні болі).
Зараз Оксана ходить до 3-А класу однієї із луцьких шкіл, де навчається у своє задоволення, адже процес навчання повсякчас цікавий та пізнавальний. А ще, як каже сама іменинниця, у неї найкраща вчителька у світі. Оксана є гуманітарієм (зі слів мами), тому й улюбленими предметами для неї є літературне читання та музика. Найскладніше ж дівчинці вдаються заняття з фізкультури.
Другим таким місцем (після школи), де наша іменинниця почувається, як риба у воді, є творча студія Наталії Журавльової. Уже четвертий рік Оксана успішно підкорює нові горизонти, займаючись театральним мистецтвом, і другий рік учиться вокалу. А Наталія Миколаївна, хоча й вимоглива, та завжди знаходить час, аби розважитися разом з дітьми. Викладачі гарно відгукуються про дівчинку, кажуть, що у неї є задатки, майже досконалий слух та вона вміє гарно інтонувати. Отож, цілком природньо, що розвивати такий талант просто необхідно. І хоча іменинниця ще не вирішила, ким би хотіла стати у майбутньому, та все ж заняття у творчій студії направленні на соціальну активність підопічних, а тому дадуть змогу вільно спілкуватися з однолітками і не тільки, не боятися публічних виступів. А це уже неабиякий плюс на шляху до успішної кар’єри.
Не дивно, що Оксанка частенько прослуховує музичні композиції. Кумири як і в більшості змінюються чи не щотижня та зараз вона не перестає слухати гурт Антитіла, захоплюється творчістю Тараса Тополі, адже саме пісню "Бери своє" цього гурту вивчає на уроках вокалу.
А от улюбленими героями нашої іменинниці є милі та кумедні відьмочки з книг Кейт Уманської за мотивами яких, вони ставили виставу у театральній студії, де займається дівчинка, і де у неї була одна з головних ролей відьмочки Глуздини.
Оксанка щиро любить тварин, але тримати вдома котика чи собаку вона може, так як у матусі - алергія на шерсть. Однак вона успішно доглядає за своїм другом хом’ячком та маленькими рибками у акваріумі.
Завдяки волонтерам, цього літа дівчинці вдалося відвідати Данію. «Подорож була дійсно королівською. Аквапарк, хатинки на деревах, Леголенд, розважальний центр Бабун Сіті назавжди залишаться у моїй пам’яті, як і нові друзі та найдобріші у світі волонтери», - не приховує захвату наша іменинниця. Та додає, що мріє побачити усі країни нашої планети, тож буде плідно для цього працювати. А ось запрошень у табори по Україні ще не отримувала, проте з величезним задоволенням декілька років поспіль відвідує заходи та розваги у Порт-Сіті, приурочені Дню захисту дітей. Бо ж яка дитина може встояти перед мультиками, катанням на роликах та різноманітними майстер-класами у компанії своїх друзів?!
Матуся дівчинки, Анна Петрівна, є для доні справжнім прикладом життєвої сили та витримки, мужності та оптимізму. Вона одна виховувала своїх донечок майже з пелюшок і завжди намагалася дати їм усе необхідне, аби її красуні не були гіршими від інших діток, аби вчилися гарно у школі та займалися у позашкільних гуртках. Анна сама є творчою особистістю, тому привчає до творчості й дівчаток. Оксанка з молодшою сестричкою Юлею, у свою чергу, підтримують неньку, прибирають у дитячій кімнаті, миють посуд, завжди намагаються самостійно повчити уроки, аби матуся, коли прийде з роботи, могла відпочити. До речі, наша іменинниця, на правах старшої, іноді підказує Юлі, що тій не завжди до вподоби (різниця у віці в них незначна), але зазвичай дівчатка чудово миряться. Мама учить, що вони мусять бути подругами та підтримувати одна одну.
Мама Анна додає, що вона працює менеджером з продажу торгової марки «Етнопрінт» та отримує частину пенсії по втраті годувальника, тому необхідним намагається дітей забезпечити сама. Проте є речі, фінансів на які завжди бракує. Тому мама буде вдячна за будь-який сюрприз, листівочку чи корисну річ, подаровану її красуні.
Інформація для благодійників: Циплюк Оксана. Невдовзі 9 років (30.10.2009). м. Луцьк. Зріст: 135; Розмір взуття: 32-33.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Дев’ять років незабаром виповниться Оксаночці Циплюк, ще одній іменинниці із числа діток Небесного Легіону. Оксана - найстарша донька Циплюка Миколи Павловича, учасника бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий День народження середнього сина Олександра (двоє чудових дівчаток Оксана та Юля – доньки Миколи від першого шлюбу; у другому ж шлюбі Микола встиг нажити двох маленьких козаків та виховував доньку дружини від першого шлюбу – Олену), батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося, і 23.12.2017 р. чоловік помер. І хоча Микола з Анею розійшлися, ще коли Оксаночці виповнилося 2 рочки, та все ж дівчинка дуже любила батька і частенько з ним спілкувалася. Тому важко передати той стрес, який вона пережила, дізнавшись про втрату (що вже й говорити, коли у 8-мирічної дитини почалися проблеми з тиском і постійні головні болі).
Зараз Оксана ходить до 3-А класу однієї із луцьких шкіл, де навчається у своє задоволення, адже процес навчання повсякчас цікавий та пізнавальний. А ще, як каже сама іменинниця, у неї найкраща вчителька у світі. Оксана є гуманітарієм (зі слів мами), тому й улюбленими предметами для неї є літературне читання та музика. Найскладніше ж дівчинці вдаються заняття з фізкультури.
Другим таким місцем (після школи), де наша іменинниця почувається, як риба у воді, є творча студія Наталії Журавльової. Уже четвертий рік Оксана успішно підкорює нові горизонти, займаючись театральним мистецтвом, і другий рік учиться вокалу. А Наталія Миколаївна, хоча й вимоглива, та завжди знаходить час, аби розважитися разом з дітьми. Викладачі гарно відгукуються про дівчинку, кажуть, що у неї є задатки, майже досконалий слух та вона вміє гарно інтонувати. Отож, цілком природньо, що розвивати такий талант просто необхідно. І хоча іменинниця ще не вирішила, ким би хотіла стати у майбутньому, та все ж заняття у творчій студії направленні на соціальну активність підопічних, а тому дадуть змогу вільно спілкуватися з однолітками і не тільки, не боятися публічних виступів. А це уже неабиякий плюс на шляху до успішної кар’єри.
Не дивно, що Оксанка частенько прослуховує музичні композиції. Кумири як і в більшості змінюються чи не щотижня та зараз вона не перестає слухати гурт Антитіла, захоплюється творчістю Тараса Тополі, адже саме пісню "Бери своє" цього гурту вивчає на уроках вокалу.
А от улюбленими героями нашої іменинниці є милі та кумедні відьмочки з книг Кейт Уманської за мотивами яких, вони ставили виставу у театральній студії, де займається дівчинка, і де у неї була одна з головних ролей відьмочки Глуздини.
Оксанка щиро любить тварин, але тримати вдома котика чи собаку вона може, так як у матусі - алергія на шерсть. Однак вона успішно доглядає за своїм другом хом’ячком та маленькими рибками у акваріумі.
Завдяки волонтерам, цього літа дівчинці вдалося відвідати Данію. «Подорож була дійсно королівською. Аквапарк, хатинки на деревах, Леголенд, розважальний центр Бабун Сіті назавжди залишаться у моїй пам’яті, як і нові друзі та найдобріші у світі волонтери», - не приховує захвату наша іменинниця. Та додає, що мріє побачити усі країни нашої планети, тож буде плідно для цього працювати. А ось запрошень у табори по Україні ще не отримувала, проте з величезним задоволенням декілька років поспіль відвідує заходи та розваги у Порт-Сіті, приурочені Дню захисту дітей. Бо ж яка дитина може встояти перед мультиками, катанням на роликах та різноманітними майстер-класами у компанії своїх друзів?!
Матуся дівчинки, Анна Петрівна, є для доні справжнім прикладом життєвої сили та витримки, мужності та оптимізму. Вона одна виховувала своїх донечок майже з пелюшок і завжди намагалася дати їм усе необхідне, аби її красуні не були гіршими від інших діток, аби вчилися гарно у школі та займалися у позашкільних гуртках. Анна сама є творчою особистістю, тому привчає до творчості й дівчаток. Оксанка з молодшою сестричкою Юлею, у свою чергу, підтримують неньку, прибирають у дитячій кімнаті, миють посуд, завжди намагаються самостійно повчити уроки, аби матуся, коли прийде з роботи, могла відпочити. До речі, наша іменинниця, на правах старшої, іноді підказує Юлі, що тій не завжди до вподоби (різниця у віці в них незначна), але зазвичай дівчатка чудово миряться. Мама учить, що вони мусять бути подругами та підтримувати одна одну.
Мама Анна додає, що вона працює менеджером з продажу торгової марки «Етнопрінт» та отримує частину пенсії по втраті годувальника, тому необхідним намагається дітей забезпечити сама. Проте є речі, фінансів на які завжди бракує. Тому мама буде вдячна за будь-який сюрприз, листівочку чи корисну річ, подаровану її красуні.
Інформація для благодійників: Циплюк Оксана. Невдовзі 9 років (30.10.2009). м. Луцьк. Зріст: 135; Розмір взуття: 32-33.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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