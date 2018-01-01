Минуло два тижні: депутат показав, як ремонтують вулиці у Луцьку. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Богдан Богонос.



«Фото - як ілюстрація якості поточних ремонтів доріг у Луцьку.



12 жовтня по вулиці Івана Кожедуба проїхала так звана "плювалка" котра прямо на болото(без підготовки основи) насипала щебінь з емульсією.



Минуло 2 тижні, результат бачите самі. І так по усій вулиці», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відремонтували вулицю Івана Кожедуба. За два тижні негода розмила щебінь, яким дорожники залатали ями.Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат«Фото - як ілюстрація якості поточних ремонтів доріг у Луцьку.12 жовтня по вулиці Івана Кожедуба проїхала так звана "плювалка" котра прямо на болото(без підготовки основи) насипала щебінь з емульсією.Минуло 2 тижні, результат бачите самі. І так по усій вулиці», – йдеться у дописі.

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