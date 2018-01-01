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Минуло два тижні: депутат показав, як ремонтують вулиці у Луцьку. ФОТО

Минуло два тижні: депутат показав, як ремонтують вулиці у Луцьку. ФОТО
У Луцьку відремонтували вулицю Івана Кожедуба. За два тижні негода розмила щебінь, яким дорожники залатали ями.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Богдан Богонос.

«Фото - як ілюстрація якості поточних ремонтів доріг у Луцьку.

12 жовтня по вулиці Івана Кожедуба проїхала так звана "плювалка" котра прямо на болото(без підготовки основи) насипала щебінь з емульсією.

Минуло 2 тижні, результат бачите самі. І так по усій вулиці», – йдеться у дописі.
Минуло два тижні: депутат показав, як ремонтують вулиці у Луцьку. ФОТО

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Теги: ремонт, вулиця, Луцьк, Івана Кожедуба
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