Минуло два тижні: депутат показав, як ремонтують вулиці у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 09:32
У Луцьку відремонтували вулицю Івана Кожедуба. За два тижні негода розмила щебінь, яким дорожники залатали ями.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Богдан Богонос.
«Фото - як ілюстрація якості поточних ремонтів доріг у Луцьку.
12 жовтня по вулиці Івана Кожедуба проїхала так звана "плювалка" котра прямо на болото(без підготовки основи) насипала щебінь з емульсією.
Минуло 2 тижні, результат бачите самі. І так по усій вулиці», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Богдан Богонос.
«Фото - як ілюстрація якості поточних ремонтів доріг у Луцьку.
12 жовтня по вулиці Івана Кожедуба проїхала так звана "плювалка" котра прямо на болото(без підготовки основи) насипала щебінь з емульсією.
Минуло 2 тижні, результат бачите самі. І так по усій вулиці», – йдеться у дописі.
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