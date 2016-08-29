Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО
Сьогодні, 09:53
Українська команда воїнів-учасників АТО успішно фінішувала у двох забігах 43-го Марафону Морської піхоти США, що відбувся в неділю в американській столиці. Серед них – двоє волинян Павло Чайка та Богдан Ушарук.
Четверо українців подолали дистанцію 10 км, ще четверо пробігли 42 км, - повідомляє Укрінформ.
Старт на обох дистанціях відбувався одночасно, однак у різних місцях, на коротшу дистанцію – неподалік Конгресу США в Вашингтоні, на повний марафон – біля Пентагону в Арлінгтоні. Фінішували всі учасники біля відомого меморіалу Iwo Jima, присвяченого загиблим воїнам Морської піхоти США.
У 10-кілометеровій дистанції участь від України взяли:
- Олександр Дарморос, військовослужбовець ЗС України (має ампутацію та втратив зір);
- Андрій Бондарчук, військовослужбовець Нацгвардії України;
- Дмитро Полтавець, військовослужбовець Нацгвардії України;
- Юрій Козловський, військовослужбовець Держприкордонслужби України (має ампутацію нижньої кінцівки).
До команди в забігу на 42 км увійшли:
- Павло Чайка, військовослужбовець ЗС України;
- Руслан Попов, ветеран;
- Богдан Ушарук, ветеран;
- Олександр Попруженко, ветеран, втратив зір.
Крім того, до складу українських команд увійшли представники, які супроводжували поранених воїнів, а також підтримували їх на дистанції.
Марафон морської піхоти США проводиться традиційно наприкінці жовтня з 1976 року. Команди українських воїнів АТО беруть участь у марафоні три роки поспіль.
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Четверо українців подолали дистанцію 10 км, ще четверо пробігли 42 км, - повідомляє Укрінформ.
Старт на обох дистанціях відбувався одночасно, однак у різних місцях, на коротшу дистанцію – неподалік Конгресу США в Вашингтоні, на повний марафон – біля Пентагону в Арлінгтоні. Фінішували всі учасники біля відомого меморіалу Iwo Jima, присвяченого загиблим воїнам Морської піхоти США.
У 10-кілометеровій дистанції участь від України взяли:
- Олександр Дарморос, військовослужбовець ЗС України (має ампутацію та втратив зір);
- Андрій Бондарчук, військовослужбовець Нацгвардії України;
- Дмитро Полтавець, військовослужбовець Нацгвардії України;
- Юрій Козловський, військовослужбовець Держприкордонслужби України (має ампутацію нижньої кінцівки).
До команди в забігу на 42 км увійшли:
- Павло Чайка, військовослужбовець ЗС України;
- Руслан Попов, ветеран;
- Богдан Ушарук, ветеран;
- Олександр Попруженко, ветеран, втратив зір.
Крім того, до складу українських команд увійшли представники, які супроводжували поранених воїнів, а також підтримували їх на дистанції.
Марафон морської піхоти США проводиться традиційно наприкінці жовтня з 1976 року. Команди українських воїнів АТО беруть участь у марафоні три роки поспіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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