Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО

Павло Чайка та Богдан Ушарук.



Четверо українців подолали дистанцію 10 км, ще четверо пробігли 42 км, - повідомляє



Старт на обох дистанціях відбувався одночасно, однак у різних місцях, на коротшу дистанцію – неподалік Конгресу США в Вашингтоні, на повний марафон – біля Пентагону в Арлінгтоні. Фінішували всі учасники біля відомого меморіалу Iwo Jima, присвяченого загиблим воїнам Морської піхоти США.



У 10-кілометеровій дистанції участь від України взяли:



- Олександр Дарморос, військовослужбовець ЗС України (має ампутацію та втратив зір);



- Андрій Бондарчук, військовослужбовець Нацгвардії України;



- Дмитро Полтавець, військовослужбовець Нацгвардії України;



- Юрій Козловський, військовослужбовець Держприкордонслужби України (має ампутацію нижньої кінцівки).



До команди в забігу на 42 км увійшли:



- Павло Чайка, військовослужбовець ЗС України;



- Руслан Попов, ветеран;



- Богдан Ушарук, ветеран;



- Олександр Попруженко, ветеран, втратив зір.



Крім того, до складу українських команд увійшли представники, які супроводжували поранених воїнів, а також підтримували їх на дистанції.



Марафон морської піхоти США проводиться традиційно наприкінці жовтня з 1976 року. Команди українських воїнів АТО беруть участь у марафоні три роки поспіль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська команда воїнів-учасників АТО успішно фінішувала у двох забігах 43-го Марафону Морської піхоти США , що відбувся в неділю в американській столиці. Серед них – двоє волинянтаЧетверо українців подолали дистанцію 10 км, ще четверо пробігли 42 км, - повідомляє Укрінформ Старт на обох дистанціях відбувався одночасно, однак у різних місцях, на коротшу дистанцію – неподалік Конгресу США в Вашингтоні, на повний марафон – біля Пентагону в Арлінгтоні. Фінішували всі учасники біля відомого меморіалу Iwo Jima, присвяченого загиблим воїнам Морської піхоти США.У 10-кілометеровій дистанції участь від України взяли:, військовослужбовець ЗС України (має ампутацію та втратив зір);, військовослужбовець Нацгвардії України;, військовослужбовець Нацгвардії України;, військовослужбовець Держприкордонслужби України (має ампутацію нижньої кінцівки).До команди в забігу на 42 км увійшли:, військовослужбовець ЗС України;, ветеран;, ветеран;, ветеран, втратив зір.Крім того, до складу українських команд увійшли представники, які супроводжували поранених воїнів, а також підтримували їх на дистанції.Марафон морської піхоти США проводиться традиційно наприкінці жовтня з 1976 року. Команди українських воїнів АТО беруть участь у марафоні три роки поспіль.

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