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Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО

Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО
Українська команда воїнів-учасників АТО успішно фінішувала у двох забігах 43-го Марафону Морської піхоти США, що відбувся в неділю в американській столиці. Серед них – двоє волинян Павло Чайка та Богдан Ушарук.

Четверо українців подолали дистанцію 10 км, ще четверо пробігли 42 км, - повідомляє Укрінформ.

Старт на обох дистанціях відбувався одночасно, однак у різних місцях, на коротшу дистанцію – неподалік Конгресу США в Вашингтоні, на повний марафон – біля Пентагону в Арлінгтоні. Фінішували всі учасники біля відомого меморіалу Iwo Jima, присвяченого загиблим воїнам Морської піхоти США.

У 10-кілометеровій дистанції участь від України взяли:

- Олександр Дарморос, військовослужбовець ЗС України (має ампутацію та втратив зір);

- Андрій Бондарчук, військовослужбовець Нацгвардії України;

- Дмитро Полтавець, військовослужбовець Нацгвардії України;

- Юрій Козловський, військовослужбовець Держприкордонслужби України (має ампутацію нижньої кінцівки).

До команди в забігу на 42 км увійшли:

- Павло Чайка, військовослужбовець ЗС України;

- Руслан Попов, ветеран;

- Богдан Ушарук, ветеран;

- Олександр Попруженко, ветеран, втратив зір.

Крім того, до складу українських команд увійшли представники, які супроводжували поранених воїнів, а також підтримували їх на дистанції.

Марафон морської піхоти США проводиться традиційно наприкінці жовтня з 1976 року. Команди українських воїнів АТО беруть участь у марафоні три роки поспіль.
Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО
Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО
Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО
Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО
Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО
Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО
Волиняни успішно фінішували на марафоні у США. ФОТО

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Теги: воїни, марафон, пробіг, США
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