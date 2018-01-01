На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО

На волинському посту «Ягодин» у чоловіка вилучили гвинтівку та 8 коробок незадекларованих набоїв.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Пасажир рейсового автобусу «Пулави-Луцьк», який в'їжджав в Україну з Республіки Польща "зеленим коридором" митного посту Ягодин, намагався ввезти 8 коробок набоїв та пневматичну гвинтівку калібром 5,5 мм. Волинські митники виявили їх під час проведення огляду у багажному відділенні.Зокрема, гвинтівка «HATSAN SRTIKER cal. 5.5 mm GREY» містилась у картонній коробці виробника, а набої різних специфікацій - у дорожній сумці громадянина.Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за статтею 263 Кримінального Кодексу України. Предмети правопорушення тимчасово вилучені до рішення суду.