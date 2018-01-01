На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО
Сьогодні, 10:00
На волинському посту «Ягодин» у чоловіка вилучили гвинтівку та 8 коробок незадекларованих набоїв.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Пасажир рейсового автобусу «Пулави-Луцьк», який в'їжджав в Україну з Республіки Польща "зеленим коридором" митного посту Ягодин, намагався ввезти 8 коробок набоїв та пневматичну гвинтівку калібром 5,5 мм. Волинські митники виявили їх під час проведення огляду у багажному відділенні.
Зокрема, гвинтівка «HATSAN SRTIKER cal. 5.5 mm GREY» містилась у картонній коробці виробника, а набої різних специфікацій - у дорожній сумці громадянина.
Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за статтею 263 Кримінального Кодексу України. Предмети правопорушення тимчасово вилучені до рішення суду.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Пасажир рейсового автобусу «Пулави-Луцьк», який в'їжджав в Україну з Республіки Польща "зеленим коридором" митного посту Ягодин, намагався ввезти 8 коробок набоїв та пневматичну гвинтівку калібром 5,5 мм. Волинські митники виявили їх під час проведення огляду у багажному відділенні.
Зокрема, гвинтівка «HATSAN SRTIKER cal. 5.5 mm GREY» містилась у картонній коробці виробника, а набої різних специфікацій - у дорожній сумці громадянина.
Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за статтею 263 Кримінального Кодексу України. Предмети правопорушення тимчасово вилучені до рішення суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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