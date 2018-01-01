Показали похмуру красу волинського озера. ФОТО





Про це пише



Зі слів вчених, назва озера походить від німецьких слів «Luce» – світло та «Meer» – море. Але існує давня легенда, яка розказує іншу версію:



Дуже давно, ще в глибокій древності на північному березі (там, де зараз величезний пагорб, який місцеві жителі називають «острів») височів замок князя. Це був володар озера і всіх земель навколо.



Одного разу цей князь, через своїх слуг, розіслав звістку серед місцевих, що йому необхідні робочі для того, щоб зробити ремонт в палаці, викопати рів, добудувати оборонну стіну і т.д. За це він пообіцяв величезну грошову винагороду. Дуже багато бажаючих заробити грошей прийшли в замок. Люди зробити все, що їм наказали: відремонтували палац, викопали рів, добудували оборонну стіну. І ось, коли діло дійшло до розрахунку, князь зі своїм військом вигнали всіх працівників, не заплативши їм ні гроша.



З тих пір про князя стали говорити, що він лицемір. І ось, по легенді, якраз від цього слова і пішла назва.



Довідково:



Люцимер — озеро карстового походження у Шацькому районі Волинської області, у групі Шацьких озер.



Сполучене з озерами Чорним, Великим і Круглим. Довжина 2,97 км, ширина понад 2 км, пл. 4,3 кв.км, пересічна глибина 4,1 м, максимальна — 11,2 м.



Довжина берегової лінії 8,7 км. Улоговина округлої форми. Береги озера Люцимер переважно низькі, піщано-мулисті, східні — заболочені, торф'янисті. Живиться озеро атмосферними і ґрунтовими водами. Взимку замерзає. Прозорість води до 1,6 м. Величина рН змінюється від 7,9 влітку до 6,6 взимку. Дно переважно рівне, зі зниженням у північній частині улоговини. Донні відклади представлені пісками, глинистим мулом та шаром сапропелю.



3 водяної рослинності поширені очерет звичайний, куга озерна, стрілолист звичайний, елодея канадська, рдесники та ін.



Водяться лин, лящ, карась, короп, сом, щука; акліматизовано вугра, розводять водоплавну птицю. Має місце забруднення озера стічними водами, що прискорює процес евтрофування водойми.



На північному березі озера Люцимер розташований районний центр Шацьк та місця відпочинку. Люцимер — у складі Шацького природного парку.



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