вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина

В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина
У селі Іванчі Володимирецького району 31-річний водій підвозив автомобілем 16-річну пасажирку, в результаті аварії дівчина загинула.

Чоловік не впорався з керуванням, злетів з траси, зніс декілька секцій забору, вдарився у цементну електроопору і опинився у чужому городі. Автомобіль зупинив колодязь, - пише Рівне вечірнє.

А пасажирка вилетіла з машини та загинула. П’яний водій отримав кілька подряпин на обличчі, повідомляють у спільноті у спільноті Rivne_1283.

Поліція водія затримала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рівненщина, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Купив рятувальний жилет і залишив вдома: подробиці утоплення рибалки на Волині
Сьогодні, 10:51
Хотіли зігрітися: у Ковелі безхатьки підпалили сміття
Сьогодні, 10:28
В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина
Сьогодні, 10:08
Показали похмуру красу волинського озера. ФОТО
Сьогодні, 10:08
На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
27 жовтень, 12:26
На Рівненщині в аварії загинув поліцейський На Рівненщині в аварії загинув поліцейський
12 жовтень, 14:55
Не впорався з керуванням: п'яний водій на смерть збив неповнолітню дівчинку. ФОТО Не впорався з керуванням: п'яний водій на смерть збив неповнолітню дівчинку. ФОТО
05 вересень, 10:54
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
16 липень, 08:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:08
 0
Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:00
 0
Купив рятувальний жилет і залишив вдома: подробиці утоплення рибалки на Волині
Сьогодні, 10:51
 0
Хотіли зігрітися: у Ковелі безхатьки підпалили сміття
Сьогодні, 10:28
 0
Показали похмуру красу волинського озера. ФОТО
Сьогодні, 10:08
 0
Медіа
відео
1/8