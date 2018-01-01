В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина





Чоловік не впорався з керуванням, злетів з траси, зніс декілька секцій забору, вдарився у цементну електроопору і опинився у чужому городі. Автомобіль зупинив колодязь, - пише



А пасажирка вилетіла з машини та загинула. П’яний водій отримав кілька подряпин на обличчі, повідомляють у спільноті у спільноті Rivne_1283.



Поліція водія затримала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Іванчі Володимирецького району 31-річний водій підвозив автомобілем 16-річну пасажирку, в результаті аварії дівчина загинула.Чоловік не впорався з керуванням, злетів з траси, зніс декілька секцій забору, вдарився у цементну електроопору і опинився у чужому городі. Автомобіль зупинив колодязь, - пише Рівне вечірнє А пасажирка вилетіла з машини та загинула. П’яний водій отримав кілька подряпин на обличчі, повідомляють у спільноті у спільноті Rivne_1283.Поліція водія затримала.

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