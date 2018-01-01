Хотіли зігрітися: у Ковелі безхатьки підпалили сміття





Інцидент трапився 28 жовтня, близько 21 години, – пише



У підвалі житлової дев’ятиповерхівки хтось підпалив сміття. Коли на місце виклику прибула пожежно-рятувальна служба, то з’ясувалося, що це невідомі особи розвели в підвалі багаття, щоб погрітися. Вони у такий спосіб вирішили перечекати дощ.



Таку інформацію 29 жовтня на засіданні апаратної наради при міському голові Ковеля надав начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.



Окрім цього, він повідомив, що минулого тижня пожежники ще два рази виїжджали за викликом. Спершу, 23 жовтня на вулицю Кониського, а пізніше допомагали пенсіонерам потрапити до приміщення. Старенькі не могли відкрити вхідні двері.



Загалом, за словами чиновника, у всіх трьох випадках постраждалих не виявили.

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