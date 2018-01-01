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Хотіли зігрітися: у Ковелі безхатьки підпалили сміття

Хотіли зігрітися: у Ковелі безхатьки підпалили сміття
У Ковелі на вулиці Володимирській трапилась пожежа.

Інцидент трапився 28 жовтня, близько 21 години, – пише ПроКовель.

У підвалі житлової дев’ятиповерхівки хтось підпалив сміття. Коли на місце виклику прибула пожежно-рятувальна служба, то з’ясувалося, що це невідомі особи розвели в підвалі багаття, щоб погрітися. Вони у такий спосіб вирішили перечекати дощ.

Таку інформацію 29 жовтня на засіданні апаратної наради при міському голові Ковеля надав начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.

Окрім цього, він повідомив, що минулого тижня пожежники ще два рази виїжджали за викликом. Спершу, 23 жовтня на вулицю Кониського, а пізніше допомагали пенсіонерам потрапити до приміщення. Старенькі не могли відкрити вхідні двері.

Загалом, за словами чиновника, у всіх трьох випадках постраждалих не виявили.

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Теги: пожежа, Волинь, Ковель
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