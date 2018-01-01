Купив рятувальний жилет і залишив вдома: подробиці утоплення рибалки на Волині





Трагедія трапилась 22 жовтня - пише газета



Рятувальники, зокрема водолазна група управління ДСНС України у Волинській області, більше доби шукали тіло загиблого аби дістати його на поверхню. Як розповіли працівники ДПРЧ-13, у понеділок 22 жовтня, троє маневичан вирушили порибалити на озеро Глибоке, що знаходиться у Маневицькому районі.



Близько 7:00 ранку вони вже були на місці і готувалися до риболовлі. Один із них сів на свій дюралевий човен та поплив на середину озера розставляти кружки для ловлі хижої риби. Невдало перехилившись, він впав у воду, почав кликати на допомогу. Один із товаришів кинувся допомогти, але пропливши незначну відстань, через судоми ноги змушений був повернутися назад.



Через велику кількість мулу водолазам першого дня тіло знайти не вдалось. Лише на другий день за допомогою місцевих рибалок та ехолота їм вдалось це зробити.



Раніше, загиблий чоловік придбав для себе рятувальний жилет і завжди брав його на великі водойми, а цього разу залишив вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері Глибоке, що у Маневицькому районі Волині, втопився 56-річний рибалка. Наразі з'явились подробиці даного інциденту.Трагедія трапилась 22 жовтня - пише газета Нова доба Рятувальники, зокрема водолазна група управління ДСНС України у Волинській області, більше доби шукали тіло загиблого аби дістати його на поверхню. Як розповіли працівники ДПРЧ-13, у понеділок 22 жовтня, троє маневичан вирушили порибалити на озеро Глибоке, що знаходиться у Маневицькому районі.Близько 7:00 ранку вони вже були на місці і готувалися до риболовлі. Один із них сів на свій дюралевий човен та поплив на середину озера розставляти кружки для ловлі хижої риби. Невдало перехилившись, він впав у воду, почав кликати на допомогу. Один із товаришів кинувся допомогти, але пропливши незначну відстань, через судоми ноги змушений був повернутися назад.Через велику кількість мулу водолазам першого дня тіло знайти не вдалось. Лише на другий день за допомогою місцевих рибалок та ехолота їм вдалось це зробити.Раніше, загиблий чоловік придбав для себе рятувальний жилет і завжди брав його на великі водойми, а цього разу залишив вдома.

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