Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ





Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".



Тепловики повідомили, зважаючи на значну кількість витоків, продовжують роботи з усунення аварій на наступних об’єктах:



- Конякіна, 9-а, 9-б – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- Соборності, 38,38-а, 40, 42, 42-а,; Кравчука, 48, 44, 42, 40, 38 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- Грушевського, 31, 33 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- Мазепи, 2, 4; Декабристів, 16; Козакова, 1 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- Мазепи, 10, 12, 14 – Порив внутрішньо-будинковий.



- Мамсурова, 3, 5 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- Відродження, 20, 22, 22-а – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- Задворецька, 2-а, 15; Рівненська, 5, 5-а; Київський м-н, 11, 13; Метельницького, 4, 6 ; Волі, 49, 51, 53, 54-а, 55, 56, 57, 57-а, 58, 60, 62, 64, 66, 68 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- ДНЗ №6 Бринського, 9 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- Гімназія №18 Відродження, 20 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.



- Котельня на Галшки Гулевичівни, 12 – налагодження та пуск.



"Очікуваний термін виконання зварювальних ремонтних робіт, а також приєднання вище перелічених будинків до тепла – 1 листопада", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили список адрес, де у Луцьку ще немає опалення.Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".Тепловики повідомили, зважаючи на значну кількість витоків, продовжують роботи з усунення аварій на наступних об’єктах:- Конякіна, 9-а, 9-б – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- Соборності, 38,38-а, 40, 42, 42-а,; Кравчука, 48, 44, 42, 40, 38 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- Грушевського, 31, 33 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- Мазепи, 2, 4; Декабристів, 16; Козакова, 1 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- Мазепи, 10, 12, 14 – Порив внутрішньо-будинковий.- Мамсурова, 3, 5 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- Відродження, 20, 22, 22-а – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- Задворецька, 2-а, 15; Рівненська, 5, 5-а; Київський м-н, 11, 13; Метельницького, 4, 6 ; Волі, 49, 51, 53, 54-а, 55, 56, 57, 57-а, 58, 60, 62, 64, 66, 68 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- ДНЗ №6 Бринського, 9 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- Гімназія №18 Відродження, 20 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.- Котельня на Галшки Гулевичівни, 12 – налагодження та пуск."Очікуваний термін виконання зварювальних ремонтних робіт, а також приєднання вище перелічених будинків до тепла – 1 листопада", - йдеться у повідомленні.

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