Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:00
Оприлюднили список адрес, де у Луцьку ще немає опалення.
Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
Тепловики повідомили, зважаючи на значну кількість витоків, продовжують роботи з усунення аварій на наступних об’єктах:
- Конякіна, 9-а, 9-б – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Соборності, 38,38-а, 40, 42, 42-а,; Кравчука, 48, 44, 42, 40, 38 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Грушевського, 31, 33 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Мазепи, 2, 4; Декабристів, 16; Козакова, 1 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Мазепи, 10, 12, 14 – Порив внутрішньо-будинковий.
- Мамсурова, 3, 5 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Відродження, 20, 22, 22-а – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Задворецька, 2-а, 15; Рівненська, 5, 5-а; Київський м-н, 11, 13; Метельницького, 4, 6 ; Волі, 49, 51, 53, 54-а, 55, 56, 57, 57-а, 58, 60, 62, 64, 66, 68 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- ДНЗ №6 Бринського, 9 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Гімназія №18 Відродження, 20 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Котельня на Галшки Гулевичівни, 12 – налагодження та пуск.
"Очікуваний термін виконання зварювальних ремонтних робіт, а також приєднання вище перелічених будинків до тепла – 1 листопада", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
Тепловики повідомили, зважаючи на значну кількість витоків, продовжують роботи з усунення аварій на наступних об’єктах:
- Конякіна, 9-а, 9-б – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Соборності, 38,38-а, 40, 42, 42-а,; Кравчука, 48, 44, 42, 40, 38 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Грушевського, 31, 33 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Мазепи, 2, 4; Декабристів, 16; Козакова, 1 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Мазепи, 10, 12, 14 – Порив внутрішньо-будинковий.
- Мамсурова, 3, 5 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Відродження, 20, 22, 22-а – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Задворецька, 2-а, 15; Рівненська, 5, 5-а; Київський м-н, 11, 13; Метельницького, 4, 6 ; Волі, 49, 51, 53, 54-а, 55, 56, 57, 57-а, 58, 60, 62, 64, 66, 68 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- ДНЗ №6 Бринського, 9 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Гімназія №18 Відродження, 20 – Порив тепломережі; Ведуться зварювальні роботи.
- Котельня на Галшки Гулевичівни, 12 – налагодження та пуск.
"Очікуваний термін виконання зварювальних ремонтних робіт, а також приєднання вище перелічених будинків до тепла – 1 листопада", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Перемоги, 21, батареї почали тепліти вчора 20 хвилин, порив, і знову холодні... Враховуючи потепління, немає чого до 1 листопада, а то і далі, рипатися... Чи як завжди, погріли 20 хв, а нарахують по повній?
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