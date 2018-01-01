«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО





Ними у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.



Теперішню погоду Чухрай назвав "дідовим літом".



"Доброго ранку Луцьк! Тута ми з дідом Любартом віднайшли несправедливість - "Бабине літо" було? Було! А де обіцяне сьогодні "Дідове"? Дощик зранку знов! Обман! Подамо в суд на Гідрометеопрогноз! Йолкі-маталкі якісь!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися яскраві знімки осіннього Луцька.Ними у Facebook поділився волинський фотографТеперішню погоду Чухрай назвав "дідовим літом"."Доброго ранку Луцьк! Тута ми з дідом Любартом віднайшли несправедливість - "Бабине літо" було? Було! А де обіцяне сьогодні "Дідове"? Дощик зранку знов! Обман! Подамо в суд на Гідрометеопрогноз! Йолкі-маталкі якісь!" - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію