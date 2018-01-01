«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:08
У мережі з'явилися яскраві знімки осіннього Луцька.
Ними у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.
Теперішню погоду Чухрай назвав "дідовим літом".
"Доброго ранку Луцьк! Тута ми з дідом Любартом віднайшли несправедливість - "Бабине літо" було? Було! А де обіцяне сьогодні "Дідове"? Дощик зранку знов! Обман! Подамо в суд на Гідрометеопрогноз! Йолкі-маталкі якісь!" - йдеться у дописі.
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Ними у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.
Теперішню погоду Чухрай назвав "дідовим літом".
"Доброго ранку Луцьк! Тута ми з дідом Любартом віднайшли несправедливість - "Бабине літо" було? Було! А де обіцяне сьогодні "Дідове"? Дощик зранку знов! Обман! Подамо в суд на Гідрометеопрогноз! Йолкі-маталкі якісь!" - йдеться у дописі.
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