вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО

«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
У мережі з'явилися яскраві знімки осіннього Луцька.

Ними у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.

Теперішню погоду Чухрай назвав "дідовим літом".

"Доброго ранку Луцьк! Тута ми з дідом Любартом віднайшли несправедливість - "Бабине літо" було? Було! А де обіцяне сьогодні "Дідове"? Дощик зранку знов! Обман! Подамо в суд на Гідрометеопрогноз! Йолкі-маталкі якісь!" - йдеться у дописі.

«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Віктор Чухрай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:08
Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:00
Купив рятувальний жилет і залишив вдома: подробиці утоплення рибалки на Волині
Сьогодні, 10:51
Хотіли зігрітися: у Ковелі безхатьки підпалили сміття
Сьогодні, 10:28
В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО
27 жовтень, 17:38
Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра Горобина в замку і одинокий припутень: погляд луцького фотомайстра
19 жовтень, 12:18
Втрачені ландшафти: показали, якими мальовничими були околиці Луцька 30 років тому Втрачені ландшафти: показали, якими мальовничими були околиці Луцька 30 років тому
29 вересень, 12:55
Краса і спокій: шацькі фотозамальовки Краса і спокій: шацькі фотозамальовки
22 серпень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:08
 0
Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:00
 0
Купив рятувальний жилет і залишив вдома: подробиці утоплення рибалки на Волині
Сьогодні, 10:51
 0
Хотіли зігрітися: у Ковелі безхатьки підпалили сміття
Сьогодні, 10:28
 0
Показали похмуру красу волинського озера. ФОТО
Сьогодні, 10:08
 0
Медіа
відео
1/8