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Показали умови проживання засуджених у Маневицькій колонії. ВІДЕО

Показали умови проживання засуджених у Маневицькій колонії. ВІДЕО
З раптовою перевіркою до Маневицької виправної колонії приїхали ревізори з Міністерства юстиції.

Інспектували там, де утримують засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини і злісні порушники тюремної дисципліни - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Тобто невиконання команди підйому, відбій, за невиконання законних вимог представників адміністрацій, зберігання заборонених предметів", - розповів начальник оперативного відділу Маневицької виправної колонії Юрій Хом'як.

Інспектори перевірили камери і лазню. В одній із камер розпитали Максима, обвинуваченого у вбивстві неповнолітньої дівчини. Тож хлопець на умови не нарікає.

Засуджені нарікали на форму, яку видали у колонії. Умовами в яких працюють засуджені, каже ревізор, незадоволений через техніку безпеки. А також розповіли, що в колонії борються із забороненими речами, які потрапляють з волі до засуджених.

Детальніше дивіться у сюжеті.



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Теги: Маневичі, колонія, засуджені
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