Показали умови проживання засуджених у Маневицькій колонії. ВІДЕО





Інспектували там, де утримують засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини і злісні порушники тюремної дисципліни - йдеться у сюжеті



"Тобто невиконання команди підйому, відбій, за невиконання законних вимог представників адміністрацій, зберігання заборонених предметів", - розповів начальник оперативного відділу Маневицької виправної колонії Юрій Хом'як.



Інспектори перевірили камери і лазню. В одній із камер розпитали Максима, обвинуваченого у вбивстві неповнолітньої дівчини. Тож хлопець на умови не нарікає.



Засуджені нарікали на форму, яку видали у колонії. Умовами в яких працюють засуджені, каже ревізор, незадоволений через техніку безпеки. А також розповіли, що в колонії борються із забороненими речами, які потрапляють з волі до засуджених.



Детальніше дивіться у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З раптовою перевіркою до Маневицької виправної колонії приїхали ревізори з Міністерства юстиції.Інспектували там, де утримують засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини і злісні порушники тюремної дисципліни - йдеться у сюжеті Суспільного Волині "Тобто невиконання команди підйому, відбій, за невиконання законних вимог представників адміністрацій, зберігання заборонених предметів", - розповів начальник оперативного відділу Маневицької виправної колоніїІнспектори перевірили камери і лазню. В одній із камер розпитали Максима, обвинуваченого у вбивстві неповнолітньої дівчини. Тож хлопець на умови не нарікає.Засуджені нарікали на форму, яку видали у колонії. Умовами в яких працюють засуджені, каже ревізор, незадоволений через техніку безпеки. А також розповіли, що в колонії борються із забороненими речами, які потрапляють з волі до засуджених.Детальніше дивіться у сюжеті.

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